به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به اهمیت آزمونهای هماهنگ نوبت دیماه اظهار کرد: هدف از برگزاری این آزمونها، شناسایی میزان موفقیت دانشآموزان در دریافت و ارائه مفاهیم آموزشی و آشنایی آنان با سوالات مفهومی و محتوایی است تا در امتحانات نوبت دوم شاهد بهبود کیفیت آموزش باشیم.
وی افزود: در پایه نهم، سه درس و در متوسطه دوم نیز از هر رشته و پایه، سه درس بهصورت هماهنگ برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با بیان اینکه آموزش یک فرآیند است و ارزیابی تنها بخشی از این چرخه محسوب میشود، گفت: در ستاد آزمون مناطق، تشکیل کمیتههای ششگانه همراه با شرح وظایف ابلاغ شود و بازدیدهای چندمرحلهای از وضعیت آمادگی مراکز برگزاری آزمون انجام گیرد و در صورت نیاز، موارد اصلاحی پیگیری شود.
علیفر ادامه داد: برگزاری جلسات توجیهی برای عوامل آزمون از جمله رؤسای مراکز، حفاظت آزمون و مسئولان تکثیر ضروری است و رؤسای مناطق و اعضای ستاد آزمون باید طبق برنامه سنجش، بهصورت مستمر از مراکز آزمون بازدید کنند و در صورت بروز موارد خاص، موضوع در ستاد آزمون منطقه بررسی و به استان گزارش شود.
وی تأکید کرد: هماهنگی لازم با دستگاههای مرتبط برای پایداری برق، فوریتهای پزشکی و تأمین اینترنت مراکز اجرا و تصحیح انجام شود و نشانی دقیق محل آزمون در مکاتبات درج شود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به لزوم پشتیبانی معاونتهای پشتیبانی مناطق افزود: طبق مصوبه ستاد آزمون، در زمان برگزاری امتحانات نهایی، وسیله نقلیه در اختیار کارشناس سنجش برای بازدیدهای ضروری قرار میگیرد.
علیفر خاطرنشان کرد: اطمینان از سلامت تجهیزات از جمله دوربینهای پایش الزامی است و تمامی مراکز آزمون باید تحت پوشش دوربین باشند؛ فیلمهای ضبطشده نیز باید حداقل دو ماه نگهداری شود.
وی با تأکید بر نظارت کامل بر اتاق تکثیر گفت: آئیننامه رسیدگی به تخلفات بهمنظور بازدارندگی باید در محل برگزاری آزمونها نصب شود و صدور ابلاغها نیز بهدقت مورد نظارت قرار گیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در پایان تصریح کرد: رعایت شیوهنامههای آزمونهای داخلی ضروری است و در دروس غیرهماهنگ نیز طراحی سوالات استاندارد با استفاده از ظرفیت سرگروههای آموزشی انجام شود؛ همچنین طبق مصوبه ستاد امتحانات، سوالات و پاسخبرگ آزمونهای داخلی تا دو ماه در مدارس بایگانی خواهند شد.
