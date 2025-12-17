روشن بخش قنبری: برندسازی بادام لازمه توسعه صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست میز کالای بادام در سفر یک روزه معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران به استان گیلان ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری آستانه اشرفیه مهد تولید بادام به همت اداره کل صمت برگزار شد.

امیر روشن بخش قنبری در این نشست اظهار داشت: برای نفوذ بادام به بازارهای فراملی آماده اعزام به ۲۰۰ نمایشگاه خارجی را داریم.

وی کیفیت و مزیت‌های محصول بادام را بسیار برشمرد و لازمه تسریع و تسهیل در توسعه صادرات این محصول را بسته‌بندی مناسب و برندسازی دانست و گفت: صادرات سنتی متکی به تجربه است ولی صادرات حرفه‌ای وابسته به مطالعه و یافته‌های تحقیقاتی فنی و تخصصی است که می‌تواند اثربخشی قطعی داشته باشد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فعالیت ۲۳ واحد کارگاهی صنعتی در زمینه فرآوری بادام خام، تصریح کرد: بادام مرغوب آستانه اشرفیه می‌تواند با تمرکز به تولید صادرات محور و تشکیل خوشه و زنجیره صادراتی بادام و کنسرسیوم صادراتی به اهداف بین‌المللی دست یابد.

وی بر لزوم توجه به آموزش و تولید محتوا برای محصولات استراتژیک بومی و صنایع کوچک، تشریح کرد: با نگاهی به روند عملکرد تولید و صادرات در چین متوجه می‌شویم که ۶۰ درصد صادرات این کشور متعلق به صنایع کوچک و متوسط است که محصولات آنها در اغلب بازارهای بین‌المللی حضوری چشمگیر دارند.

معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران از موضوع پیمان سپاری ارزی به عنوان یک چالش صادرکنندگان یاد کرد و گفت: تهاتر ارزی بین عرضه کنندگان ارز صادراتی به وارد کنندگان کالا با نرخ‌های متفاوت و غیرمنطقی بایستی مرتفع شود تا استقبال به توسعه مبادلات تجاری افزایش یابد.

گفتنی است؛ شهرستان آستانه اشرفیه با جمعیت ۱۰۸ هزار نفر با تولید سالانه ۲۷۷۰ تن پیله خشک بادام به عنوان سرآمد تولید بادام در کشور در حال فعالیت می‌باشد.