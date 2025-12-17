  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

بارش برف در روستای میهم علیا از توابع قروه

بارش برف در روستای میهم علیا از توابع قروه

قروه- بارش برف در روستای علیا از توابع شهر قروه از شب گذشته آغاز شده و این روستا را سفیدپوش کرده است.

دریافت 8 MB
کد خبر 6692891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها