https://mehrnews.com/x39TyD ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸ کد خبر 6692891 استانها کردستان استانها کردستان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸ بارش برف در روستای میهم علیا از توابع قروه قروه- بارش برف در روستای علیا از توابع شهر قروه از شب گذشته آغاز شده و این روستا را سفیدپوش کرده است. دریافت 8 MB کد خبر 6692891 کپی شد برچسبها شهرستان قروه بارش برف کردستان
