۲۸۶ موقوفه در دو شهرستان قروه و دهگلان به ثبت رسیده است

حجتالاسلام والمسلمین علی مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر به ارائه گزارشی از موقوفات شهرهای دهگلان و قروه پرداخت و به ثبت قدیمیترین موقوفه استان کردستان در شهرستان دهگلان اشاره کرد و افزود: موقوفه «رستم بیگ» که در روستای گزگزاره علیا واقع شده است، ۲۰۰ سال قدمت دارد و در این شهرستان ثبت شده است.
وی افزود: در مجموع، در دو شهرستان قروه و دهگلان، ۲۸۶ موقوفه ثبت شده است که شامل موقوفات و مساجد مختلف میشود.
وی تصریح کرد: همچنین، این دو شهرستان دارای ۵۵۹۸ رقبه از جمله مغازهها، خانههای عالم، زمینها و املاک دیگر هستند.
رئیس اداره اوقاف قروه در ادامه تصریح کرد: این دو شهرستان در رتبه چهارم تعداد موقوفات در استان قرار دارند و از نظر تعداد رقبههای ثبتشده، رتبه اول را در اختیار دارند.
مرادی همچنین به مالکیت اسناد موقوفات این شهرستانها اشاره کرد و گفت: تمام املاک موقوفه شهرستانهای قروه و دهگلان دارای اسناد مالکیتی هستند و این مسئله موجب تسهیل در امور مدیریت موقوفات میشود.
