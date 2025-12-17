محورهای مواصلاتی استان کرمان باز هستند؛ تردد فقط با زنجیر چرخ ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه تمام راه‌های مواصلاتی استان کرمان در حال حاضر باز هستند، گفت: مسیر «سربیژن» و «گدار کفنوئیه» بازگشایی شدند، اما عبور و مرور در جاده‌ها تنها با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

نژادخالقی، با بیان اینکه از عصر امروز شدت بارندگی‌ها کم می‌شود، اما احتمال یخ‌زدگی جاده‌ها وجود دارد افزود: هم‌استانی‌ها نکات توصیه‌ای و هشدارها را رعایت کنند و مراقبت‌های لازم را داشته باشند.

وی گفت: بارندگی‌ها از فردا پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه آغاز می‌شود و با توجه به اشباع شدن خاک، احتمال جاری شدن روان‌آب‌ها در سطح استان کرمان بسیار زیاد است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: بیشترین بارندگی مربوط به فاریاب با ۱۱۴ میلیمتر، جبالبارز با ۱۰۶ میلیمتر، جیرفت با ۸۵ میلیمتر و سیرجان با ۴۵ میلیمتر است.

نژادخالقی افزود: شهر کرمان ۲۰ میلیمتر بارندگی داشته و کمترین میزان بارش مربوط به فهرج و ریگان با سه میلیمتر است.