  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

بختیاری: مهمترین دغدغه دولت چهاردهم تامین و بهبود معیشت کارگران است

بختیاری: مهمترین دغدغه دولت چهاردهم تامین و بهبود معیشت کارگران است

زنجان- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین دغدغه دولت چهاردهم، تامین و بهبود معیشت کارگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه رضایی بختیاری در نشست با سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، افزود: دولت نقش تنظیم‌گری در روابط کار دارد و اصل سه جانبه گرایی، مبنای تصمیم‌گیری در این حوزه است.

وی اضافه کرد: همه مسائل کارگری و کارفرمایی چه در شورای عالی کار، چه در شورای عالی حفاظت فنی و مراجع حل اختلاف براساس اصل سه جانبه گرایی دیده شده و دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان هر کدام یک رای دارند.

رضایی بختیاری با بیان اینکه صیانت از نیروی کار حرف اول وزارتخانه است، ‌گفت: برای اینکه موضوعات و مسائل دوطرف مطرح و حل شود باید سه جانبه تصمیم گیری کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه در ادامه از خطوط تولید در یک واحد تولید کننده ترانس در زنجان بازدید کردند.

رضایی بختیاری در این بازدید گفت: برای حمایت از کارگران نیازمند کارفرمای قوی هستیم و در شرایط سخت حال حاضر بهترین راهکار، تعامل، توافق و مصالحه است.

وی گفت: خوشبختانه شاهد هماهنگی خوبی بین جامعه کارگری و کارفرمایی در گروه صنعتی ایران ترانسفو هستیم که باید از زحمات و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کنیم.

کد خبر 6692900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها