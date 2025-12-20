به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون دوومیدانی، فرزانه فصیحی قهرمان دوی سرعت آسیا پس از پایان انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک و انتخاب به عنوان عضوی از این کمیسیون گفت: خوشحالم از اینکه برای دومین در انتخابات عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک انتخاب شدم و از اعتمادی که ورزشکاران عزیز در انتخابات روز جمعه به من داشتند احساس خوبی دارم.

فصیحی افزود: جای خوشحالی دارد که همانند دوره قبلی که دوومیدانی دو نماینده در کمیسیون ورزشکاران داشت این دوره هم فرصتی پیش آمد تا هر دو نماینده این رشته در میان اعضای اصلی قرار بگیرند. در دوره پیش من و آقای حدادی به نمایندگی از دوومیدانی ایران در این کمیسیون حضور داشتیم و امسال و در این دوره به اتفاق آقای تفتیان در کمیسیون حاضر می‌شویم تا تمام تلاش‌ما را در راستای دفاع از حقوق ورزشکاران به کار بگیریم.

قهرمان دوی سرعت آسیا افزود: امیدوارم فرصتی باشد با حضور در این کمیسیون صدای همه ورزشکاران کشورمان در مجامع باشیم و فرصتی باشد تا دغدغه‌های دوومیدانی و به خصوص بانوان به صورت نزدیک و مستقیم مطرح شود.