ارزشمندترین بازیکن لیگ ستارگان جهان: کبدی ایران بعد از ۲۰۱۸ جان گرفت

فاضل اتراچالی ارزشمندترین بازیکن لیگ کبدی ستارگان جهان در گفتگو با خبرنگار مهر، در ابتدا وضعیت کبدی ایران را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: خدا را شکر وضعیت داخلی ایران در کبدی بهتر شده است. طی چند سال اخیر با برگزاری مسابقات جهانی و آسیایی در کشور لیگ داخلی و باشگاهها پیشرفت کردند و انگیزه بازیکنان برای تمرین و رقابت افزایش یافته است. دیدن قهرمانان خارجی و تیمهای برتر آسیایی باعث میشود بازیکنان جدید رغبت بیشتری برای ورود به این رشته پیدا کنند.
او با اشاره به اقدامات فدراسیون عنوان کرد: فدراسیون طی چند سال گذشته تلاشهای خوبی انجام داده است. مسابقات جهانی در ایران برگزار شد و حتی در بحث فدراسیون جهانی و کرسیها مشکلاتی داشتیم که با مدیریت مناسب آقای اورسجی تا حد زیادی رفع شد. برگزاری مسابقات مهم هم برای بانوان و هم برای جوانان باعث ارتقای کیفیت لیگ و انگیزه باشگاهها شده است.
لیگ داخلی و محبوبیت کبدی
اتراچالی درباره لیگ ایران گفت: ما در ایران یک لیگ رسمی سالانه داریم و مسابقات قهرمانی کشور نیز هر سال برگزار میشود. مثلاً همین مسابقات قهرمانی بزرگسالان که انتخاب تیم ملی را هم شامل میشود. محبوبیت کبدی نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. پس از موفقیت تیم ملی در بازیهای جاکارتا استقبال از این رشته در شهرهای مختلف افزایش یافت. پیش از آن بسیاری از استانها شناختی از این ورزش نداشتند اما اکنون کبدی در تمامی استانها فعال است. البته هنوز جای پیشرفت دارد و نیازمند پوشش رسانهای بیشتر است.
مقایسه با هند و شرایط بینالمللی
او در مقایسه کبدی ایران با هند اظهار کرد: تفاوت اصلی ما با هند در تعداد بازیکنان و تعداد مسابقات است. در هند هر سال تورنمنتهای متعدد برگزار میشود و از میان میلیونها نفر بهترینها برای تیم ملی انتخاب میشوند. آنها هزینه زیادی برای قهرمانان و تیمها میکنند، امکانات بسیار خوبی دارند، بهترین مربیان و پزشکان را در اختیار دارند و رسانهها پوشش کامل دارند. در ایران مسیر پیشرفت وجود دارد اما نیازمند حمایت رسانهای و زیرساختهای بهتر هستیم.
چشمانداز تیم ملی و بازیهای آسیایی
اتراچالی درباره آمادگی تیم ملی برای بازیهای آسیایی ناگویا گفت: تجربه جاکارتا برای ما بسیار ارزشمند بود. آن دوره همدلی و کار تیمی نقش کلیدی داشت. در هانگژو هم ما تمرکز زیادی روی آمادگی جسمانی و فاکتورهای فنی داشتیم و با وجود همه تلاشها در دقیقه آخر بحث داوری نتیجه متفاوت شد. اکنون قصد داریم از تجربیات گذشته استفاده کنیم و ترکیبی از جوانان و بازیکنان با تجربه را به کار بگیریم تا تیمی همدل و قدرتمند بسازیم.
او افزود: در مقایسه با مهاجمان هندی ما همیشه از نظر کار تیمی برتر بودهایم ولی آنها در بازیهای انفرادی بهتر هستند. با تمرینات دقیق و بهرهگیری از تجربیات جاکارتا سطح مهاجمان ما ارتقا یافته و حالا چند نفر از آنها جزو بهترین مهاجمان هندی محسوب میشوند. این تجربه به ما امید میدهد که در رقابتهای پیشرو موفق باشیم.
نقش لیگ و بازیکنان جوان
اتراچالی تأکید کرد: برگزاری لیگ و مسابقات قهرمانی کشور باعث میشود بازیکنان جوان با شرایط رقابتی آشنا شوند و آمادگی لازم برای تیم ملی پیدا کنند. ما همیشه تلاش کردهایم از تمام مهرهها چه با تجربه و چه جوان در ترکیب تیم ملی استفاده کنیم تا نتیجه بهتری حاصل شود. ترکیب تجربه و جوانی، همراه با همدلی کلید موفقیت ما خواهد بود.
او در پایان گفت: امیدوارم با استفاده از تجربیات گذشته و ترکیب مناسب بازیکنان و تمرینات منظم بتوانیم موفقیتهای گذشته در جاکارتا را تکرار کنیم. تیم ما همیشه از نظر همدلی و کار تیمی برتر بوده و با آمادگی کامل وارد مسابقات پیش رو خواهیم شد. با برنامهریزی صحیح و حمایت لازم میتوانیم به نتایج درخشان در آسیا و جهان دست پیدا کنیم.
نظر شما