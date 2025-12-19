اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، پس از اتمام زمان رای گیری از سوی دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و رییس ستاد نظارت بر انتخابات ۱۵ ورزشکار منتخب بدین نحو به ترتیب تعداد آرا مشخص و معرفی شدند:

رحمان عموزاد کشتی آزاد

امین میرزازاده کشتی فرنگی

میلاد وزیری تیراندازی با کمان

محمد رضا گرایی کشتی فرنگی

علی پاکدامن شمشیر بازی

حسن تفتیان دوومیدانی

سجاد گنج‌زاده کاراته

فایل اتراچال کبدی

فرزانه فصیحی دوومیدانی

آرین سلیمی تکواندو

ناهید کیانی تکواندو

نجمه خدمتی تیراندازی

امیرمهدی زاده کاراته

نگین آلتونی کاراته

دانیال ساوه شمشکی

اعضای علی البدل به ترتیب

زهرا کریمی کبدی

علی داوودی وزنه برداری

مهدی جلوه

هانیه رستمیان

مهران برخورداری

انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از ساعت ۹الی۱۵ به صورت حضوری و غیر حضوری(آنلاین) که تا ساعت ۱۶ نیز تمدید گردید با حضور ۳۰ کاندیدا و ۲۵۷‌ورزشکاری که در رای گیری شرکت کردند برگزار گردید.