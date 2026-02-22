به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله یک ماه بعد از برگزاری دومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، سومین نشست این کمیسیون روز دوشنبه (۴ اسفند) در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

برگزاری این نشست در شرایطی در دستور کار قرار گرفته است که علی پاکدامن در ایران حضور ندارد، بنابراین نشست بدون حضور رئیس پیگیری خواهد شد. پاکدامن در اولین نشست کمیسیون ورزشکاران (۳ دی) که بعد از انتخابات این کمیسیون (۲۸ آذر) تشکیل شد، با رای اعضا به عنوان رئیس انتخاب شد. او در نشست دوم کمیسیون ورزشکاران (۵ بهمن) هم حضور داشت اما به دلیل سفر خارج از کشور، در نشست فردا غایب خواهد بود.

فرید فتاحیان و میلادی وزیری، دبیر و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران در غیاب علی پاکدامن مدیریت نشست فردا را بر عهده خواهند داشت. قرار است در این نشست مصوبات قبلی کمیسیون پیگیری شود ضمن اینکه احتمالا سخنگوی کمیسیون هم مشخص خواهد شد.

در نشست قبلی کمیسیون ورزشکاران مقرر شد ۲ ورزشکار (مرد و زن) برای حضور در دوره پایه مدیریت ورزشی و یک ورزشکار هم برای حضور در دوره پیشرفته مدیریت ورزشی معرفی شوند. ضمن اینکه تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای یک سال آینده کمیسیون جهت دستیابی به ۲ هدف اصلی برای سال آینده و تبیین اهداف فرعی ۳ ماهه هم به تائید اعضا رسید.