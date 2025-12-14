شریف سرمربی تیم ملی فوتسال زنان پاکستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شریف با عقد قراردادی هدایت تیم ملی فوتسال زنان پاکستان را برعهده گرفت. فدراسیون فوتبال پاکستان با تأیید این خبر اعلام کرد با فاطمه شریف به توافق رسیده و قرارداد خود را امضا کرده است.

بر اساس این گزارش شریف در شرایطی هدایت تیم فوتسال زنان پاکستان را برعهده گرفت که اخیراً در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین توانست با تیم ملی فوتسال کشورمان برای نخستین بار عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.

شریف دارای مدرک مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) است و سابقه هدایت تیم‌های مختلف باشگاهی را در کارنامه خود دارد.