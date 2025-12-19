به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان با نتایجی امیدوارکننده برای مدعیان دنبال شد و دو تیم گل‌گهر سیرجان و پرسپولیس توانستند با نمایشی خوب سه امتیاز مهم را به حساب خود واریز کنند.

در سیرجان تیم گل‌گهر با وجود تغییر محل میزبانی و در شرایط آب‌وهوایی بارانی عملکردی مطمئن از خود به نمایش گذاشت و موفق شد پالایش گاز ایلام را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد. گل‌های زهرا سربالی و افسانه چترنور این پیروزی ارزشمند را برای شاگردان مریم جهان‌نجاتی رقم زد تا گل‌گهری‌ها همچنان به روند رو به رشد خود ادامه دهند.

در دیگر دیدار مهم هفته پرسپولیس در شیراز برابر ایساتیس کران فارس به میدان رفت و با شروعی طوفانی در ابتدای هر دو نیمه برتری خود را به حریف دیکته کرد. گل‌های فاطمه قاسمی و فاطمه رضایی سرخ‌پوشان را به پیروزی ۲ بر یک رساند تا پرسپولیس با وجود فشار میزبان دست پر زمین مسابقه را ترک کند.

گفتنی است که دیدار تیم‌های یاسام و خاتون به دلیل آماده نبودن زمین و نبود آمبولانس لغو شد.

تیم فوتبال زنان خاتون بم همچنان بدون لغزش به مسیر موفقیت خود ادامه می‌دهد و با حفظ رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی با ۳۳ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد. در تعقیب صدرنشین گل‌گهر سیرجان با ۲۸ امتیاز جایگاه دوم جدول را در اختیار گرفته و ایستا البرز نیز با کسب ۲۱ امتیاز در رتبه سوم دیده می‌شود تا رقابت در بالای جدول لیگ برتر زنان هر هفته حساس‌تر از گذشته دنبال شود.

نتایج هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان ایران به شرح زیر است:

*ایستا البرز یک-ملوان بندرانزلی یک

*یاسام کردستان صفر- خاتون بم (انضباطی) ۳

*گل‌گهر سیرجان ۲- پالایش گاز ایلام صفر

*ایساتیس کران فارس یک- پرسپولیس تهران ۲

*آوا تهران صفر- سپاهان اصفهان یک