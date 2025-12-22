انصراف یاسام از لیگ صحت ندارد/ تصمیمات انضباطی بر اساس گزارش رسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان با برتری تیمهای مدعی دنبال شد اما بیشترین حاشیه مربوط به دیدار برگزار نشده تیمهای خاتون و یاسام بود. تیم صدرنشین خاتون که پس از ۱۰ برد متوالی به سنندج سفر کرده بود نتوانست یازدهمین پیروزی خود را در زمین مسابقه جشن بگیرد چرا که بازی با گزارش ناظر به دلیل مشکلاتی مانند خطکشی نامناسب زمین و نبود آمبولانس لغو شد و برد انضباطی به خاتون تعلق گرفت.
برخی رسانهها اعلام کردهاند که باشگاه یاسام عمداً مقدمات لغو بازی را فراهم کرده است. علاوه بر این شنیدهها حاکی از احتمال کنارهگیری این تیم از لیگ برتر در ادامه فصل است موضوعی که میتواند ثبت بردهای انضباطی برای سایر تیمها را رقم بزند و کیفیت رقابتها را تحت تأثیر قرار دهد.
گلاره ناظمی مسئول برگزاری لیگ فوتبال زنان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حواشی دیدار لغو شده تیمهای یاسام و خاتون در هفته یازدهم لیگ برتر اظهار کرد: تصمیمگیری درباره هر گونه مسائل انضباطی بر اساس گزارش ناظر و داوران حاضر در زمین انجام میشود. اگر لازم باشد سازمان لیگ بررسی خواهد کرد و نتیجه به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی درباره شایعات مربوط به کنارهگیری تیم یاسام از لیگ برتر توضیح داد: شنیدهها مبنی بر انصراف کامل یاسام از لیگ صحت ندارد. این تیم همچنان در حال رقابت است و نمیتوان در این مرحله سقوط یا انصراف آن را قطعی دانست. طبق آئیننامه اگر تیمی در میانه فصل انصراف دهد با دو رده سقوط و جریمه سنگین مواجه خواهد شد. اما تا زمانی که تیم در مسابقات حضور دارد نتایج و ردهبندی طبق روال معمول تعیین میشود.
ناظمی در پاسخ به پرسشی درباره معیارهای تأیید صلاحیت باشگاهها برای حضور در لیگ برتر زنان گفت: معیارها شامل فعالیت حضوری باشگاه در استان و معرفی از طریق هیئت فوتبال استان مربوطه است. باشگاه یاسام این شرایط را داشته و مجوز رسمی فعالیت دارد. ضمن اینکه بازیکنان تیم نیز طبق قوانین نقل و انتقالات در مسابقات شرکت کردهاند.
مسئول برگزاری لیگ در پایان تاکید کرد: هر گونه بررسی انضباطی و تصمیمگیری در خصوص بازیها و عملکرد باشگاهها بر اساس آئیننامه و گزارشهای رسمی انجام میشود و سازمان لیگ ضمن رعایت مقررات تلاش میکند سلامت و عدالت در رقابتها حفظ شود.
