صعود تیم فوتبال بانوان فولاد به پلی آف نزدیک است

اهواز – سرمربی تیم فوتبال بانوان فولاد خوزستان با اشاره به پیروزی ارزشمند مقابل مهرگان پردیس و بهبود جایگاه فولاد در جدول رقابت‌ها، از نزدیک بودن صعود این تیم به مرحله پلی‌آف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مینا بارانی شامگاه امروز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به شرایط جدول مسابقات اظهار کرد: با توجه به اینکه از هر گروه دو تیم راهی مرحله پلی‌آف می‌شوند و ما موفق شدیم در دیدار خانگی مقابل مهرگان پردیس با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسیم، خوشبختانه از انتهای جدول فاصله گرفتیم و صعود به مرحله پلی‌آف تا حد زیادی برای فولاد قطعی شده است.

وی افزود: تمرینات این هفته را با نظم، دقت و تمرکز بیشتری پیگیری می‌کنیم تا ان‌شاءالله در دیدار روز پنجشنبه مقابل تیم شهرحافظ شیراز که به میزبانی این تیم برگزار می‌شود، عملکرد مطلوبی داشته باشیم و با کسب سه امتیاز، به‌عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله پلی‌آف شویم.

سرمربی تیم فوتبال بانوان فولاد خوزستان با قدردانی از مجموعه باشگاه فولاد گفت: این موفقیت‌ها نتیجه حمایت‌های باشگاه و تلاش بازیکنان پرتلاش تیم است. نگاه مثبت و حمایتی مدیران باشگاه به ورزش بانوان، انگیزه مضاعفی برای دختران خوزستان ایجاد کرده تا توانمندی‌های خود را در فوتبال کشور به نمایش بگذارند.

بارانی ابراز امیدواری کرد با تداوم این حمایت‌ها، فولاد دیدار پیش‌رو را نیز با پیروزی پشت سر بگذارد و به‌عنوان تیم نخست گروه جواز صعود به مرحله پلی‌آف را کسب کند.

