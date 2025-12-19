به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج اظهار کرد: پس از عبور موج سوم سامانه بارشی، از روز شنبه ۲۹ آذر تا سه‌شنبه هفته آینده کاهش محسوس دما در استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب بروز سرمازدگی در مزارع و باغ‌ها شود.

در کنار برکات بارش‌های اخیر که موجب خوشحالی کشاورزان شده است، خطر سرمازدگی پس از این بارندگی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است کشاورزان هرچه سریع‌تر توصیه‌های فنی و اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.

از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های میناب، رودان، بندرعباس، بندرخمیر، حاجی‌آباد و سیریک درخواست شده با توجه به تأثیرپذیری بیشتر این مناطق از کاهش دما و وزش باد، نسبت به اطلاع‌رسانی سریع، نظارت میدانی و اجرای فوری راهکارهای حفاظتی اقدام کنند.