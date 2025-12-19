زمان آزمون ارزیابی علمی دانشجویان علوم پزشکی متقاضی انتقال تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (ویژه ورودی‌های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) و ثبت نام آزمون انتقال به داخل (ورودی‌های پیش از ۲۰۱۹) از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۰ دی ماه تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل که از اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد شروع به تحصیل کرده‌اند و بر اساس مفاد آیین نامه انتقال مشمول مقررات انتقال خارج به داخل شده‌اند، م یتوانند در این آزمون و شرکت کرده و در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه، به شورای انتقال معرفی خواهند شد.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (ویژه ورودی‌های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) در روز پنجشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

مرحله پیش از آزمون: دانشجویان متقاضی انتقال موظفند درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز (طبق آیین نامه انتقال) که به تأیید دانشگاه محل تحصیل و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده است، در سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل ثبت و بارگذاری کنند.

توجه ١: فقط کسانی مجاز به حضور در جلسه و شرکت در آزمون خواهند بود که پرونده آنها در سامانه فوق رسیدگی و تأیید شده و بر اساس ضوابط مربوطه، مجاز به شرکت در آزمون شناخته شده‌اند.

توجه ٢: این آزمون فقط جهت ارزیابی علمی متقاضیان انتقال به داخل، به عنوان یکی از مراحل فرآیند بررسی مدارک است و آزمون ورودی به دانشگاه‌های داخل نیست. بنابراین، قبولی در این آزمون به منزله موافقت با انتقال نبوده و صرفاً پرونده دانشجو را در شورای انتقال قابل طرح می‌سازد و حقی برای فرد ایجاد نمی‌کند.

مرحله نامنویسی در آزمون: در صورت تکمیل بودن کلیه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده، دانشجویان باید آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون به کارشناس ارزشیابی در مرکز خدمات آموزشی اعلام کنند تا نام آنها در لیست مرکز خدمات آموزشی ثبت شود. پس از آن، دانشجویان باید در زمان تعیین شده، نسبت به نامنویسی اینترنتی اقدام کنند.

نکته: در صورت تکمیل نشدن مدارک و اتمام مهلت ثبت نام، مرکز سنجش آموزش کشور هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان شرکت دانشجویان در آزمون را نخواهد داشت و آنان باید در آزمون‌های بعدی شرکت کنند.

زمان ثبت نام: از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دی آغاز می‌شود و در ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی پایان می‌یابد.

توجه: متقاضیان باید تا پیش از ثبت نام اینترنتی برای شرکت در آزمون، مدارک خود را در سامانه انتقال دانشجویان خارج به داخل ثبت و بارگذاری کنند.

روش ثبت نام اینترنتی: داوطلبان باید هر یک از مدارک زیر را اسکن کرده و هنگام ثبت نام از طریق پیوند مربوطه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir بارگذاری کنند. پس از ارسال مدارک، دکمه «آغاز ثبت نام» فعال می‌شود و با فشار دادن آن، فرم ثبت نام در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد. داوطلبان باید فرم را کامل کرده و با کلیک روی دکمه ثبت نهایی، کد رهگیری را دریافت کنند.

هزینه شرکت در آزمون ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان) است که در آغاز ثبت نام، به صورت اینترنتی و با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شتاب پرداخت می‌شود. هزینه آزمون قابل برگشت یا انتقال به فرد دیگری نیست. داوطلب باید پیش از اقدام به پرداخت، از قطعیت تصمیم خود اطمینان حاصل کند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی:

۱. تصویر اسکن شده یک قطعه عکس که در سال جاری گرفته شده باشد

۲. تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه

۳. تصویر اسکن شده کارت ملی

توجه: هر یک از تصاویر بالا باید با فرمت jpg و حجم حدود ١٠٠ تا ٣٠٠ کیلو بایت تهیه شود.

توزیع کارت ورود به جلسه: کارت شرکت در آزمون از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.

مکان برگزاری آزمون: آزمون در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران برگزار خواهد شد که نشانی دقیق آن روی کارت ورود به جلسه درج می‌شود.