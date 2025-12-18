درخشش صدا و سیمای قزوین در مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: صدا و سیمای استان قزوین در نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی با حضوری موفق، توانست چهار عنوان برتر این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: در بخش کتبی و رشته احکام، مهدی گلچین‌دوست موفق به کسب مقام نخست شد و در رشته فیلمنامه با محوریت اقتباس از مفاهیم قرآن کریم، حسین مجاهد مقام سوم را به دست آورد.

رحیمی با اشاره به نتایج بخش شفاهی مسابقات بیان کرد: در این بخش، کمیل سلیمانی در رشته اذان حائز رتبه سوم شد و محمدجواد نوری، فرزند یکی از همکاران صدا و سیمای استان، نیز در همین رشته مقام سوم را کسب کرد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای استان قزوین با بیان اینکه مرحله نهایی این مسابقات صبح روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در سالن کوثر سازمان صدا و سیما در تهران برگزار شد، گفت: در این مرحله، منتخبان استان‌های سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: آئین اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی نیز عصر همان روز با حضور پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما برگزار و از برگزیدگان بخش‌های مختلف تجلیل شد.