به گزارش خبرگزاری هر، علی متقیان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به عنوان مسئول اطلاع رسانی کنگره نکوداشت علامه واعظزاده خراسانی معرفی شد.
طی حکمی از سوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد نکوداشت علامه محمد واعظزاده خراسانی، علی متقیان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به عنوان «مسئول اطلاعرسانی ستاد همایش بازخوانی اندیشهها، آثار و نوآوریهای علامه فرزانه آیت الله محمد واعظزاده خراسانی» معرفی شد.
به مناسبت یکصدمینسال تولد علامه واعظ زاده خراسانی. به همت دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، آستان قدس رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم کنگره نکوداشت علامه واعظزاده، در بهمن برگزار خواهد شد.
