خبرگزاری مهر - گروه استانها-راضیه سالاری: استان هرمزگان از روز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ تحت تأثیر یک سامانه بارشی قدرتمند قرار گرفته که تاکنون ادامه داشته و منجر به بارشهای شدید، وقوع سیلاب و خسارات گسترده در سطح استان شده است. بر اساس هشدار سطح قرمز هواشناسی، این بارشها در برخی نقاط از مرز ۱۵۰ میلیمتر فراتر رفته و سبب آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در زیرساختهای حیاتی شده است.
این سامانه بارشی با رگبارهای تند، وزش باد شدید و در ارتفاعات با بارش برف همراه بوده و باعث قطعی برق در بخشهای وسیعی از استان به ویژه در شهرهای بندرعباس، قشم و بندر خمیر شده است.
خسارات ناشی از این سیلابها به بخشهای مسکونی، تجاری و کشاورزی نیز گسترش یافته و گزارشهای میدانی حاکی از وارد آمدن خسارت به منازل مسکونی، مغازهها و مزارع کشاورزی در مناطق سیلزده است. نیروهای امدادی و دستگاههای اجرایی استان از جمله هلال احمر، اداره راهداری و شرکت توزیع برق در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و عملیات امداد و نجات و بازگرداندن خدمات اضطراری را آغاز کردهاند.
مسئولان استانی بر ضرورت اطلاعرسانی سریع و هشدار به موقع به شهروندان تأکید کرده و از مردم خواستهاند از تردد غیرضروری در معابر سیلابی خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند. همچنین، سامانههای ۱۲۱ و ۱۱۲ برای دریافت گزارشهای مردمی و درخواست کمک در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
پیشبینیهای هواشناسی حاکی از تداوم فعالیت این سامانه بارشی تا روزهای آینده است، بنابراین احتمال تشدید شرایط و گسترش دامنه خسارات وجود دارد. مدیریت بحران استان هرمزگان جلسات مستمری را برای هماهنگی عملیات امدادی و بررسی راههای مقابله با پیامدهای این بلای طبیعی برگزار کرده و بر لزوم بسیج تمامی ظرفیتهای استانی برای عبور از این شرایط دشوار تأکید شده است.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان: سامانه بارشی فعال است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان، از آبگیری سدها، بازگشایی راههای روستایی و رفع قطعی برق ۲۳ هزار مشترک خبر داد و تاکید کرد: متأسفانه یک کودک در این حادثه جان باخت.
مهرداد حسنزاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات عملکرد سامانه بارشی اخیر در این استان، اظهار کرد: پیشبینیهای انجامشده محقق شد و سامانه بارشی که با هشدار «سد قرمز» وارد استان شد، تقریباً کل هرمزگان را تحت تأثیر قرار داد.
آبگرفتگی معابر و انسداد موقت راههای روستایی
وی عمده فعالیت این سامانه را در مناطق غربی و مرکزی استان برشمرد و افزود: آبگرفتگی معابر بیشتر در مناطق غربی و مرکزی بود و در شهرستان بندرعباس نیز آبگرفتگی معابر مرکزی را داشتیم. همچنین انسداد موقت برخی مسیرهای روستایی رخ داد که به دلیل مسیلهای فصلی بود و با فروکش کردن آب، خودبهخود باز شدند و در حال حاضر انسداد موقتی در راههای اصلی نداریم.
رفع قطعی برق ۲۳ هزار مشترک
حسنزاده در مورد خسارات حوزه برق گفت: از ابتدای بارندگی تاکنون حدود ۲۴ هزار مشترک دچار قطعی برق بودند که خوشبختانه با تلاشهای انجامشده، این رقم در حال حاضر به کمتر از یک هزار مشترک رسیده است؛ یعنی حدود ۲۳ هزار مشترک مشکلشان برطرف شده است.
پایداری ارتباطات و تشکیل جلسات ستاد بحران
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان درباره وضعیت ارتباطات نیز بیان کرد: در حوزه ارتباطات پایداری لازم وجود دارد. تاکنون سه جلسه ستاد بحران استانی با ۵۵ مصوبه و ۲۱ جلسه شهرستانی با ۱۴۷ مصوبه تشکیل شده است.
اقدامات امدادی و کمکرسانی
وی به اقدامات امدادی اشاره کرد و گفت: تا عصر امروز حدود ۶۲۷ مورد کمکرسانی به خانوادهها انجام شده است. در بحث مراجعات ناشی از آبگرفتگی، حدود ۲۵ دستگاه چادر، ۷۰ عدد پتو، ۶۸ تخته موکت و بالغ بر ۳۰۰۰ کیلوگرم نایلون برای سبزیکاران توزیع شده است.
اسکان اضطراری ۱۴ خانوار و یک مورد فوتی متأسفانه
حسنزاده از اسکان اضطراری ۱۴ خانوار خبر داد و افزود: ۱۲ خانواده در جزیره قشم و دو خانواده در شهرستان میناب اسکان اضطراری یافتهاند. متأسفانه یک مورد فوتی نیز داشتیم که یک کودک دختر در بخش رویدر شهرستان بندر خمیر بود و جسد وی پس از ۱۷ ساعت تلاش پیدا شد.
هشدار! سامانه همچنان فعال است
وی با تاکید بر تداوم فعالیت سامانه بارشی در ساعتهای آینده، از هموطنان خواست هشدارهای جدید را دریافت کرده و جدی بگیرند. حسنزاده همچنین هشدار داد: با توجه به آبگیری سدها، ساکنان به ویژه در مناطق شرقی استان و پاییندست سدها، باید از قرارگیری در این مناطق به طور جدی خودداری کنند.
تردد در محورهای اصلی استان برقرار است
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان از آمادهباش کامل نیروها در پی هشدار قرمز هواشناسی خبر داد و گفت: با وجود بارشهای شدید و طغیان رودخانهها، تردد در محورهای اصلی استان با تلاش شبانهروزی راهداران بدون اختلال ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از محورهای ارتباطی استان هرمزگان اظهار کرد: همزمان با اعلام هشدار قرمز ادارهکل هواشناسی، تمامی ظرفیتهای اداره راهداری و حملونقل جادهای استان در کنار دیگر دستگاههای خدماترسانی به حالت آمادهباش کامل درآمده است.
وی با اشاره به حضور فعال نیروهای راهداری در مناطق مختلف افزود: در حال حاضر ۷۶ اکیپ راهداری متشکل از ۲۲۸ نیروی انسانی بهصورت مستقیم در عملیات امدادی و پایش جادهها مشارکت دارند و ۲۳ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین نیز در محورهای استان در حال خدمترسانی هستند.
معاون راهداری هرمزگان با بیان جزئیات وضعیت محورهای مواصلاتی تصریح کرد: پس از بارندگیهای اخیر، در سه مقطع با انسداد موقت مسیر مواجه شدیم که از جمله در محور بندرعباس-بندر خمیر و محدوده روستای باقیآباد، راهبندان ایجادشده با تلاش راهداران بهطور کامل رفع شده است.
محمدی ادامه داد: در محور بندر خمیر-بندر لنگه و محدوده آبنمای کنخ، به دلیل طغیان رودخانه و سیلابی شدن مسیر، تردد از مسیر جایگزین برقرار شده و خودروهای سبک میتوانند از این مسیر عبور کنند.
وی با اشاره به حادثه امروز در غرب استان گفت: در محور بندر لنگه-پارسیان و محدوده روستای سنگچو، یکی از پلها دچار آسیب شده، اما به دلیل وجود باند دوم، تردد بهصورت دوطرفه و ایمن در این محور جریان دارد.
معاون راهداری هرمزگان خاطرنشان کرد: در برخی نقاط از جمله بخش احمدی، حاجیآباد و تعدادی از محورهای روستایی، به علت طغیان رودخانهها و بالا آمدن سطح آب، انسداد موقت وجود دارد که با فروکش کردن آب، نیروهای راهداری نسبت به بازگشایی کامل این مسیرها اقدام خواهند کرد.
محمدی در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری استان هرمزگان با تمامی توان در خدمت مردم شریف استان است و تا عادیشدن کامل شرایط، آمادهباش نیروها ادامه خواهد داشت.
هشدار مدیرکل هواشناسی هرمزگان: بارشهای شدید و کوتاهمدت تا جمعه ادامه دارد
مدیرکل هواشناسی هرمزگان از تداوم فعالیت سه سامانه بارشی تا پایان هفته در استان خبر داد و هشدار داد: بارشهای شدید و کوتاهمدت از امروز تا جمعه و سپس کاهش محسوس دما و وزش باد از روز یکشنبه، هرمزگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی با اعلام این خبر اظهار داشت: سامانه بارشی فعال کنونی همچنان در مناطق مرکزی استان فعال است و از بعدازظهر امروز تا میانه روز پنجشنبه، نیمه شرقی هرمزگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که بارشهای نسبتاً خوبی را به همراه دارد.
وی افزود: فاز دوم این سامانه به تدریج تا ظهر فردا (پنجشنبه) تضعیف و قطع میشود، اما از ساعات ابتدایی روز جمعه یا اواخر شب پنجشنبه، سامانه بارشی سوم و قدرتمندی وارد استان میشود که تمام مناطق هرمزگان را در بر خواهد گرفت.
مدیرکل هواشناسی هرمزگان با تاکید بر ویژگیهای هشدار گونه این سامانه تصریح کرد: شدت بالای بارشها و عملکرد سریع آن در بازه زمانی کوتاه، از مهمترین مشخصههای این موج بارشی است که میتواند منجر به بارشهای قابل توجه و احتمالاً رگبارهای ناگهانی در سطح استان شود. این سامانه تا اواخر وقت جمعه فعال بوده و سپس از استان خارج میشود.
بیجندی ادامه داد: با وجود خروج این سامانه، در روزهای شنبه و یکشنبه آینده نیز بارشهای پراکنده و نقطهای در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست و از روز یکشنبه، سامانه جدیدی وارد استان خواهد شد که عمدتاً با وزش باد و کاهش محسوس دما همراه است.
وی در پایان با هشدار نسبت به افت دما و احتمال بروز پدیده سرمازدگی، خطاب به کشاورزان، به ویژه صیفیکاران، جالیز داران و بهرهبرداران بخش کشاورزی در مناطق شمالی و شرقی استان گفت: لازم است تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات خود را به سرعت اتخاذ کرده و آمادگیهای لازم را برای مقابله با کاهش دما داشته باشند.
قطعی برق در بخشهایی از هرمزگان بر اثر بارندگیهای اخیر / تلاش نیروهای عملیاتی برای بازگشت سریع برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از خاموشی در برخی مناطق این استان به دلیل بارشهای شدید خبر داد و گفت: نیروهای عملیاتی برای بازگرداندن برق به تمامی نقاط در حال تلاش هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به قطعی برق در بخشهایی از استان به دلیل بارندگیهای اخیر، از تلاش نیروهای عملیاتی برای بازگشت سریع جریان برق خبر داد.
حمید ساعدپناه در این خصوص اظهار کرد: بارشهای اخیر و تداوم رحمت الهی منجر به ایجاد خاموشی در برخی نقاط شهر بندرعباس و تعدادی از شهرستانهای هرمزگان شده است.
وی با تأکید بر اینکه عملیات بازیابی شبکه با حداکثر توان در جریان است، افزود: همکاران و نیروهای فنی شرکت توزیع برق استان بیوقفه در حال رفع آسیبها هستند تا طولانی شدن خاموشیها به حداقل ممکن برسد و مناطق آسیبدیده هر چه سریعتر برق دار شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، جریان برق پس از انجام تعمیرات اولیه بازگردانده شده و تلاشها برای برقراری مجدد برق در سایر نقاط همچنان ادامه دارد.
ساعدپناه با تقدیر از صبر و همراهی مردم هرمزگان، بر لزوم اطلاعرسانی دقیق و بهموقع به شهروندان تأکید کرد و گفت: شهروندان میتوانند موارد قطعی برق را از طریق سامانه ۱۲۱ یا سامانه «برق من» گزارش دهند تا پیگیریهای لازم با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان تصریح کرد: این شرکت تمامی امکانات و نیروهای موجود را بسیج کرده تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات پایدار برق را به همه مشترکان استان بازگرداند.
