به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌شمالی و در پی بارش برف و لغزندگی سطح جاده در گردنه اسدلی، تردد انواع خودروهای کشنده در این محور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

این محدودیت با هماهنگی پلیس‌راه خراسان‌شمالی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی و با هدف افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور اعمال شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تردد سایر خودروها در محور گردنه اسدلی تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر خواهد بود.

از رانندگان و مسافران درخواست شده است ضمن رعایت هشدارهای ایمنی و توجه به توصیه‌های پلیس‌راه و عوامل راهداری، از انجام سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها دریافت کنند.