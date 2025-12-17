به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین طبسی اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان طی سال‌های گذشته با هدف کنترل سیلاب‌ها و کمک به تغذیه و بهبود سفره‌های آب زیرزمینی، تعداد زیادی سازه تغذیه مصنوعی در نقاط مختلف استان احداث کرده است که خوشبختانه در پی بارش‌های اخیر، این سازه‌ها به‌طور متوسط به حدود ۹۰ درصد ظرفیت خود آبگیری شده‌اند و برخی از آن‌ها نیز به مرحله سرریز رسیده‌اند.

طبسی با اشاره به وضعیت سدهای تغذیه‌ای مهم استان افزود: بزرگ‌ترین سد تغذیه‌ای شهرستان بندرعباس، سد چلوگهره با حجم مخزن ۱۰ میلیون مترمکعب، تاکنون بیش از ۶۵ درصد آبگیری شده و سیلاب همچنان در حال ورود به مخزن این سد است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان ادامه داد: در شهرستان پارسیان سد تغذیه‌ای بردول، در شهرستان رودان سد تغذیه‌ای فاریاب، در شهرستان بندرلنگه طرح تغذیه مصنوعی گزیر و در شهرستان بندرخمیر سد کهورستان تاکنون به پرشدگی کامل رسیده‌اند.

وی در پایان با پیش‌بینی تداوم بارش‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود با ادامه فعالیت سامانه بارشی، اکثر طرح‌های تغذیه مصنوعی استان به پرشدگی کامل برسند که این امر نقش مؤثری در بهبود وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی استان خواهد داشت.