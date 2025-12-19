  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

آبگیری کامل سد چلوگهره بندرعباس

آبگیری کامل سد چلوگهره بندرعباس

بندرعباس- سد چلوگهره، بزرگ‌ترین سازه تغذیه مصنوعی شهرستان بندرعباس با حجم مخزن ۱۰ میلیون مترمکعب، به‌طور کامل آبگیری و سرریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین طبسی، معاون حفاظت و بهره‌برداری این شرکت، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به بارش‌های بسیار مناسب اخیر در حوضه آبریز سد چلوگهره، امروز جمعه این سد به‌طور کامل آبگیری شده و وارد مرحله سرریز گردید. وی افزود: این سد با هدف کنترل و مهار سیلاب‌ها و همچنین تغذیه منابع آب زیرزمینی منطقه احداث شده است.

وی خاطرنشان کرد: سد چلوگهره یک سد خاکی با هسته رسی و سرریز بتنی است که دارای ارتفاع ۲۵ متر و طول تاج ۴۹۰ متر با عرض ۷ متر می‌باشد و از سال ۱۳۸۶ در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

کد خبر 6694605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها