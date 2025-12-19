آبگیری کامل سد چلوگهره بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین طبسی، معاون حفاظت و بهرهبرداری این شرکت، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به بارشهای بسیار مناسب اخیر در حوضه آبریز سد چلوگهره، امروز جمعه این سد بهطور کامل آبگیری شده و وارد مرحله سرریز گردید. وی افزود: این سد با هدف کنترل و مهار سیلابها و همچنین تغذیه منابع آب زیرزمینی منطقه احداث شده است.
وی خاطرنشان کرد: سد چلوگهره یک سد خاکی با هسته رسی و سرریز بتنی است که دارای ارتفاع ۲۵ متر و طول تاج ۴۹۰ متر با عرض ۷ متر میباشد و از سال ۱۳۸۶ در مدار بهرهبرداری قرار دارد.
نظر شما