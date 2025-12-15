سد آبخیز نازدشت رودان آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلمی، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان، اظهار کرد: در پی بارندگی‌های مطلوب اخیر، سازه آبخیزداری حوزه نازدشت روستای آبدان به طور کامل آبگیری شد و حجم مخزن این سازه اکنون به ۱۰۰ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی خود رسیده است. این سازه آبخیزداری با ارتفاع کل ۸/۵ متر و ظرفیت ذخیره سالیانه ۲۱۰ هزار مترمکعب طراحی و اجرا شده و با توجه به شدت بارش‌های اخیر، به طور کامل آبگیری گردیده است.

️وی افزود: پر شدن کامل این سازه نقش بسیار مهمی در تغذیه سفره‌های زیرزمینی، کنترل فرسایش خاک، جلوگیری از سیلاب‌های مخرب و افزایش رطوبت خاک در اراضی پایین دست دارد و موجب بهبود چشمگیر وضعیت منابع طبیعی منطقه خواهد شد.

️معلمی همچنین بیان کرد: عملکرد مطلوب سازه‌های آبخیزداری در این حوزه نشان‌دهنده اثربخشی طرح‌های مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و کیفیت مناسب اجرای پروژه‌های منابع طبیعی در شهرستان رودان است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم و دهیاری روستای آبدان گفت: مشارکت جوامع محلی در حفظ، نگهداری و بهره‌برداری صحیح از این سازه‌ها نقش کلیدی در پایداری منابع آب و خاک ایفا می‌کند.