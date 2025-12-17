امیر حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این خسارت‌ها پس از بازدیدهای میدانی و ارزیابی نهایی کارشناسان جهاد کشاورزی به‌صورت قطعی تعیین شده است.

وی افزود: از ساعات اولیه صبح امروز ۲۶ آذر ماه، به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان، به‌صورت میدانی از مزارع خسارت‌دیده در بخش بردخون بازدید به عمل آمد و میزان آسیب وارد شده به مزارع به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دیر با اشاره به سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در این شهرستان بیان کرد: در مجموع، سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در شهرستان دیر پنج هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار در بخش بردخون قرار دارد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در پی این سامانه بارشی، میزان خسارت وارد شده به مزارع آسیب‌دیده بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد و به‌صورت نهایی تأیید شده است.

وی تصریح کرد: گزارش نهایی خسارات جهت پیگیری‌های لازم و جبران بخشی از آسیب‌های وارده به کشاورزان خسارت‌دیده به مراجع ذی‌ربط ارسال شده و موضوع از طریق دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.