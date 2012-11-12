به گزارش خبرنگار مهر، عیسی محمددوست عصر دوشنبه در بازدید از محصول گوجه فرنگی در روستای لمبدان بالایی شهرستان دیر اظهار داشت: از نیمه دوم شهریور کار فصل انتقال نشا محصول گوجه فرنگی به زمین درمزارع دیرشروع شده بود که هم اکنون این کار پایان یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر اضافه کرد: در این مدت 200 میلیون قطعه نشا به مزارع گوجه فرنگی منتقل شده است و پیش بینی می شود که از هرهکتار 40 تن و تا پایان سال بیش از 400 هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع برداشت شود.

وی در ادامه بیان داشت: محصول به دست آمده علاوه بر استان بوشهربه استان‌های فارس، خوزستان، اصفهان، تهران، گلستان و کشورهای آسیای میانه و جنوب خلیج فارس عرضه می شود.

محمددوست در ادامه به محل‌های کاشت گوجه فرنگی در این شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: منطقه بردخون،آبدان، دوراهک و لمبدان از مناطق مهم کشت محصول گوجه فرنگی درشهرستان دیر به شمار می آید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر ادامه داد: شهرستان دیر با داشتن هشت هزار و 500 هکتار سطح زیر کشت اولین تولیدکننده گوجه فرنگی در استان است که تعداد 10هزار کشاورز فصلی و دائم روی یک‌هزار و200 حلقه چاه کشاورزی فعالیت دارند.