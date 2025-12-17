وزارت دفاع عراق هرگونه انفجار در پایگاه هوایی بلد را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، وزارت دفاع عراق امروز چهارشنبه وقوع هرگونه انفجاری در پایگاه هوایی محمد علاء در شهر البلد در استان صلاح الدین را تکذیب کرد.

در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است: اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی درباره وقوع انفجارهایی داخل پایگاه شهید محمد علاء را تکذیب می کنیم. پایگاه از ثبات امنیتی کاملی برخوردار است و هیچ انفجاری یا رخدادی که بر فعالیت عادی آن تاثیر بگذارد، وجود ندارد.

وزارت دفاع عراق از رسانه ها خواست که نهایت دقت را در انعکاس اخبار داشته باشند و به منبع رسمی وزارتخانه مراجعه کنند.

در این بیانیه آمده است: ما اقدامات حقوقی لازم را علیه طرف هایی که به دنبال انتشار اخبار کذب و ایجاد رعب میان شهروندان هستند، انجام خواهیم داد.

پیش از این نیز یک منبع امنیتی، وقوع انفجار در پایگاه هوایی بلد در صلاح الدین عراق را تکذیب کرده بود.

وی گفته بود که صداهای شنیده شده احتمالا ناشی از انجام رزمایش در این پایگاه بود.