فاطمی: نامگذاری روز چهارمحال و بختیاری ریشه معنوی و مقدس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دین اسلام مخالف شادی و سرور جامعه نیست، اظهار کرد: بااینحال برخی موضوعات هستند که برکات و نتایج بهتری برای جامعه دارند که لازم است این موضوعات ارزش‌گذاری شوند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خصوص در پیش بودن روز استان، ادامه داد: در این راستا لازم است دبیرخانه‌ای برای بزرگداشت این روز تشکیل و بسیاری از مباحث و برنامه‌ها، هزینه‌کرد دستگاه‌ها، مشارکت گروه‌های مختلف و … در این دبیرخانه بحث و بررسی و برنامه‌ریزی شود.

فاطمی بیان کرد: امیدواریم برنامه‌های روز استان چهارمحال و بختیاری یعنی روز بیستم بهمن‌ماه سازنده و مایه افتخار استان باشد و در این راستا مناسبت دهه فجر نیز به حاشیه نرود و کمرنگ نشود.

امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه وجه تسمیه روز استان چهارمحال و بختیاری یک ریشه معنوی و مقدس دارد، افزود: این روز به مناسبت سالروز بیعت تاریخی جمعی از بختیاری‌های این استان با امام خمینی (ره) به عنوان مرجع بزرگ شیعه و رهبر انقلاب اسلامی، در بهمن‌ماه سال ۵۷ نامگذاری شده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: همه ما باید از این ریشه مقدس الهام بگیریم و برنامه‌های خوب و درخور برای استان برگزار کنیم.