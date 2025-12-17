  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

فاطمی: نامگذاری روز چهارمحال و بختیاری ریشه معنوی و مقدس دارد

فاطمی: نامگذاری روز چهارمحال و بختیاری ریشه معنوی و مقدس دارد

شهرکرد- امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه نامگذاری روز چهارمحال و بختیاری ریشه معنوی و مقدس دارد، گفت: این روز به مناسبت سالروز بیعت بختیاری‌های استان با امام خمینی (ره) نامگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دین اسلام مخالف شادی و سرور جامعه نیست، اظهار کرد: بااینحال برخی موضوعات هستند که برکات و نتایج بهتری برای جامعه دارند که لازم است این موضوعات ارزش‌گذاری شوند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خصوص در پیش بودن روز استان، ادامه داد: در این راستا لازم است دبیرخانه‌ای برای بزرگداشت این روز تشکیل و بسیاری از مباحث و برنامه‌ها، هزینه‌کرد دستگاه‌ها، مشارکت گروه‌های مختلف و … در این دبیرخانه بحث و بررسی و برنامه‌ریزی شود.

فاطمی بیان کرد: امیدواریم برنامه‌های روز استان چهارمحال و بختیاری یعنی روز بیستم بهمن‌ماه سازنده و مایه افتخار استان باشد و در این راستا مناسبت دهه فجر نیز به حاشیه نرود و کمرنگ نشود.

امام جمعه شهرکرد با تصریح اینکه وجه تسمیه روز استان چهارمحال و بختیاری یک ریشه معنوی و مقدس دارد، افزود: این روز به مناسبت سالروز بیعت تاریخی جمعی از بختیاری‌های این استان با امام خمینی (ره) به عنوان مرجع بزرگ شیعه و رهبر انقلاب اسلامی، در بهمن‌ماه سال ۵۷ نامگذاری شده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: همه ما باید از این ریشه مقدس الهام بگیریم و برنامه‌های خوب و درخور برای استان برگزار کنیم.

