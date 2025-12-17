هویت تاریخی استان باید بازخوانی و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت تاریخی روز بیعت مردم استان با حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: این رویداد افتخارآمیز، بخشی از هویت و سرمایه اجتماعی چهارمحال و بختیاری است که باید با نگاهی آینده‌نگرانه از آن بهره‌برداری شود.

وی با انتقاد از عدم تحقق برخی برنامه‌های مصوب در سال گذشته افزود: انتظار می‌رفت دبیرخانه دائمی هفته فرهنگی استان که سال گذشته مطرح شد، تاکنون شکل گرفته و برنامه‌های خود را ارائه داده باشد. این دبیرخانه باید متناسب با شرایط و ظرفیت‌های استان، برنامه‌ریزی سالانه داشته باشد.

ارژنگ با تأکید بر ضرورت مشارکت همه شهرستان‌ها در برنامه‌های هفته فرهنگی تصریح کرد: نباید این مناسبت صرفاً به مرکز استان محدود شود. همان‌گونه که شهرستان فارسان درگیر برنامه‌ها می‌شود، شهرستان سامان و دیگر مناطق نیز باید نقش‌آفرین باشند تا مفهوم «قطب فرهنگی» به‌صورت واقعی محقق شود.

معاون استاندار با اشاره به تنوع قومی استان گفت: وجود اقوام ارزشمند بختیاری، فارس‌زبان و ترک‌زبان، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است که باید در قالب هفته فرهنگی به آن توجه ویژه شود.

وی چالش اصلی در مسیر اجرای برنامه‌ها را مسائل مالی و اعتباری دانست و افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت منابع، بیشتر برنامه‌ها صرفاً در مرکز استان برگزار شده و سایر شهرستان‌ها کمتر درگیر شده‌اند. اگر قرار است هفته فرهنگی و روز استان به‌صورت شایسته برگزار شود، باید تأمین اعتبار آن به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

ارژنگ با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف منابع مالی در این نشست خاطرنشان کرد: اگر مشکل اعتباری حل نشود، تمامی تصمیمات در حد مصوبه باقی خواهد ماند و قابلیت اجرا نخواهد داشت. از این‌رو انتظار می‌رود با همراهی دستگاه‌های مسئول، سازوکاری مشخص برای تأمین منابع و اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی استان تدوین شود.

ضرورت تأمین منابع مالی برای حوزه فرهنگ و اجتماعی چهارمحال و بختیاری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم توجه جدی به حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی، خواستار تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در استان شد.

ارژنگ با اشاره به ضرورت راه‌اندازی ساختارمند برنامه‌های فرهنگی در مجموعه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: لازم است زمان‌بندی مشخصی برای آغاز این برنامه‌ها تعیین و ساختار اجرایی آن نیز به‌صورت دقیق تعریف شود.

وی با اشاره به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در جلسه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، افزود: امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته، روند اجرای برنامه‌ها تداوم یابد. در عین حال، تأمین منابع مالی برای حوزه فرهنگ یک ضرورت انکارناپذیر است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

ارژنگ با بیان اینکه حوزه فرهنگ در حال حاضر با آسیب‌های جدی مواجه است، تصریح کرد: علی‌رغم تأکیدات مکرر در جلسات مختلف، تاکنون خروجی مؤثری از ظرفیت‌های ملی حاصل نشده و انتظار می‌رود مدیران کل دستگاه‌ها از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری مؤثرتری داشته باشند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲۵ نیروی راهداری در استان، گفت: در دیدار اخیر با مجمع نمایندگان استان، عنوان شد که در سال‌های گذشته توافقی با وزیر وقت کشور صورت گرفته بود مبنی بر اینکه هزینه دستمزد نیروهای انتظامی از محل اعتبارات ملی تأمین شود، اما متأسفانه بخش زیادی از این نیروها در محل خدمت خود حضور ندارند و این موضوع نیازمند بررسی دقیق است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم همفکری و همکاری دستگاه‌ها در تأمین منابع مالی حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مناسب، بتوانیم گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها، گفت: لازم است مصوبات این شوراها به دبیرخانه استانی ارسال شود تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت، موانع اجرایی طرح‌ها نیز در سطح استان تعیین تکلیف شود.

ارژنگ با انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات گذشته، تأکید کرد: باید مشخص شود که چرا برخی طرح‌ها علی‌رغم تصویب، اجرایی نشده‌اند و گزارش‌های لازم در این خصوص ارائه شود. همچنین کمیته‌های تخصصی شورا باید فعال‌تر عمل کند.

ارژنگ در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای روز استان، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دفاع مقدس و تأکید بر «اتحاد مقدس»، پیشنهاد می‌شود این مفهوم به‌عنوان محور انسجام اجتماعی و اطاعت‌پذیری از ولی‌فقیه در برنامه‌های روز استان مدنظر قرار گیرد.