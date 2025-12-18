بدهی تأمین اجتماعی به علوم پزشکی قزوین ۴۰۰ میلیارد تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر که با حضور فعالان اقتصادی در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر، کشور ما شاهد افزایش شدید قیمت ارز بوده است؛ افزایشی که به‌طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجی از نارضایتی و نگرانی در میان اقشار مختلف ایجاد کرده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بسیاری علت اصلی این وضعیت را ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت می‌دانند و البته مجلس و قوه قضائیه نیز در این روند بی‌تأثیر نبوده‌اند، پیام مردم روشن است؛ گرانی‌های کمرشکن، ناامیدی را در جامعه تزریق می‌کند و این ناامیدی تنها با تثبیت نرخ ارز، اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کالا به جای پول، مقابله جدی با رانت و فساد، و بستن راه‌های قاچاق و مفاسد اقتصادی مهار خواهد شد.

وی افزود: ما که توانستیم در برابر استکبار جهانی ایستادگی کنیم، آیا نمی‌توانیم تورم را کنترل نمائیم؟ بی‌تردید می‌توانیم، اما دست‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهند این اتفاق رخ دهد؛ از این رو اجرای قانون کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی بر اساس مصوبات مجلس باید در دستور کار قرار گیرد تا گره‌های معیشتی مردم باز شود.

این مسئول تاکید کرد: دشمنان در تلاش‌اند وضعیت فعلی را غیرقابل اصلاح نشان دهند و مردم را به نافرمانی مدنی تحریک کنند، اما ملت ایران با انسجام و هوشیاری اجازه نخواهد داد چنین توطئه‌هایی به ثمر برسد.

محمد بیگی تشریح کرد: تورم مواد خوراکی به‌قدری بالاست که حتی خانواده‌هایی که پیش‌تر توانایی تأمین نیازهای شب یلدا را داشتند، امروز با مشکلات جدی مواجه‌اند. در این میان، اصلاح نظام دهک‌بندی ضرورت دارد؛ چراکه معیارهای فعلی، نظیر اتکا صرف به تراکنش‌های بانکی، موجب بی‌عدالتی و نارضایتی شده است. مادری که وام فرزندآوری دریافت می‌کند یا خودروی مادران می‌گیرد، ناگهان در دهک بالاتر قرار می‌گیرد، در حالی که پدری با سه فرزند و بدون زمین، از حمایت محروم می‌شود که این اختلالات باید با بازنگری در شاخص‌ها، تفکیک هزینه‌های ضروری زندگی، رسیدگی شفاف به اعتراضات مردم، و به‌روزرسانی مستمر پایگاه داده ایرانیان اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی وزارتخانه‌ها با امور مالیاتی و بانک‌ها نیز برای تفکیک دقیق‌تر ضروری است ادامه داد: در حوزه مشاغل خانگی، قرار بود زنان نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند، اما سخت‌گیری ادارات و کارشکنی بانک‌های همکار مانع تحقق این هدف شده است.

این مسئول تصریح کرد: بسیاری از وام‌های تبصره ۱۸ و دیگر تسهیلات به کارفرمایان و کارگران اختصاص نیافته و این امر موجب رکود در بخش‌های مهم اقتصادی شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، بدهی سنگین سازمان تأمین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی، تنها در قزوین به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و وضعیت بیمارستان‌ها را بحرانی کرده است. درمانگاه مهرگان که بارها مصوبه احداث آن صادر شده، هنوز به نتیجه نرسیده و مردم از این تأخیرها خسته و شرمنده‌اند.

این مسئول تاکید کرد: اقبالیه با جمعیتی بیش از ۸۰ هزار نفر و بیمه‌پردازی بالای ۷۰ درصد، نیازمند احداث درمانگاه است و شهرستان البرز نیز مکلف به ایجاد بیمارستان است و اگر امکان ساخت بیمارستان فراهم نیست، دست‌کم درمانگاه‌های موجود باید شبانه‌روزی شوند.

وی مطرح کرد: کمبود ۴۰۰ قلم دارو، ضعف بیمه تأمین اجتماعی، و نارضایتی بازنشستگان، همه نشان از ضرورت اصلاح فوری دارد. همچنین راه‌اندازی واحد آنژیوگرافی و بخش سنگ‌شکن در بیمارستان رازی قزوین باید هرچه سریع‌تر عملی شود.

وضعیت تعاونی‌های روستایی نابسامان است

این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه تعاون روستایی و تعاونی‌های زنانه، وضعیت نابسامان است و برخلاف گزارش‌های رسمی، واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از تعاونی‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند. خبرنگاران نیز در زمینه مزایای سختی و زیان‌آور مشاغل با بی‌عدالتی روبه‌رو هستند؛ آنان که عضو صندوق هنرند، خواستار بازنشستگی‌اند اما با بی‌احترامی مواجه می‌شوند.

وی افزود: در زمینه قانون جوانی جمعیت نیز تسهیلات تکلیفی باید به‌طور کامل اجرا شود؛ حمایت از خانواده‌ها، کارفرمایانی که مرخصی زایمان به مادران می‌دهند، و پدران چندفرزندی باید در قالب طرحی جامع عملی گردد. ایجاد مهدکودک در شهر صنعتی قزوین، به‌ویژه با حضور زنان مدیر توانمند، ضرورتی انکارناپذیر است. چرا واحدهای کاری ما بدون مهدکودک باقی مانده‌اند، در حالی که زنان می‌خواهند در کنار همسرانشان به اقتصاد خانواده کمک کنند.

این مسئول در پایان گفت: تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و تکمیل مرکز توانبخشی جهان توان در استان قزوین نیز از مطالبات جدی مردم است. امید آن داریم که در سفرهای استانی، اعتباری در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این مرکز اختصاص یابد تا به‌عنوان هدیه‌ای شب یلدایی به مردم قزوین تقدیم شود. این مجموعه درخواست‌ها و دغدغه‌ها، بازتاب صدای مردم است؛ صدایی که خواهان عدالت، شفافیت، و خدمت صادقانه مسئولان به ملت شریف ایران است.