به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین جوشقانیان عصر چهارشنبه در سخنانی در جمع فعالان و تشکلهای انقلابی استان قم اظهار کرد: در نگاه امام و رهبری، قم و شهدای این شهر از جایگاه ویژهای برخوردارند و بر همین اساس، قم باید در حرکتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیشتاز باشد و نقش راهبردی خود را در جامعه اسلامی ایفا کند.
وی گفت: فرهنگ شیعه ذاتاً فرهنگی اجتماعی است و با فردگرایی و فاصله گرفتن از مردم سنخیتی ندارد، هرچه جامعه از روحیه خدمت و حضور اجتماعی فاصله بگیرد، از هویت اصیل شیعی دورتر میشود و این مسئله نیازمند بازخوانی جدی در فضای فرهنگی و اجتماعی امروز است.
رئیس مؤسسه روایت سیره شهدا افزود: معصومین علیهمالسلام در آموزهها و روایات خود بارها بر خدمت به مردم تأکید کردهاند و معیار قرب به اهل بیت علیهمالسلام، میزان تلاش انسان برای گرهگشایی از مشکلات دیگران معرفی شده و این نگاه، یک اصل بنیادین در فرهنگ دینی ما به شمار میرود.
وی با اشاره به خاطرهای از مرحوم آیتالله العظمی بروجردی بیان کرد: ایشان در خاطرات خود نقل کردهاند که در رؤیایی صادقه، از پیامبر گرامی اسلام شنیدهاند که نزدیکترین افراد به ایشان در بهشت، کسانی هستند که بیشترین تلاش را برای حل مشکلات مردم داشتهاند و این روایت، جایگاه خدمترسانی را بهعنوان یک افتخار بزرگ در مسیر دینداری نشان میدهد.
جوشقانیان ادامه داد: این نگاه باید به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود و همه جریانهای انقلابی، خدمت به مردم را محور فعالیتهای خود قرار دهند و اگر این رویکرد نهادینه شود، بسیاری از فاصلهها و مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.
جوشقانیان همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان نشستهای همافزایی نیروهای انقلابی اظهار کرد: تشکیل جلسات عمومی و هماندیشی میان تشکلهای انقلابی، گامی مؤثر در مسیر تقویت اتحاد و همدلی است و میتواند بستر مناسبی برای همافزایی ظرفیتها فراهم کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه انتظار گفت: انتظار فرج، به معنای کنارهگیری نیست، بلکه مستلزم حضور، خدمت، وحدت و تلاش جمعی است و اگر خود را منتظر واقعی امام زمان (عج) میدانیم، باید در میدان عمل، با همدلی و مسئولیتپذیری، برای حل مسائل جامعه گام برداریم.
