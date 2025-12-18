  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۵

هاشمی: جوانی جمعیت در فارس با مشارکت همه دستگاه‌ها محقق می‌شود

شیراز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه جوانی جمعیت یک موضوع فرابخشی و ملی است،گفت:تحقق اهداف جوانی نیازمند مشارکت و همراهی همه دستگاه‌ها،نهادها و سازمان‌های اجرایی درکشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح پنج شنبه در قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه جوانی جمعیت یک موضوع فرابخشی و ملی است، گفت: تحقق اهداف جوانی جمعیت نیازمند مشارکت، هم‌افزایی و همراهی همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی کشور است.

وی با اشاره به چالش «چاله جمعیتی» ادامه داد: این پدیده یکی از چالش‌های جدی و اثرگذار بر آینده سلامت، اقتصاد و توسعه کشور به شمار می‌رود و عبور از آن بدون آگاه‌سازی عمومی و تشویق هدفمند به فرزندآوری امکان‌پذیر نیست.

هاشمی جوانی جمعیت را از اولویت‌های راهبردی کشور دانست و افزود: تغییر نگرش خانواده‌ها در حوزه فرزندآوری مستلزم اطلاع‌رسانی صحیح، علمی و هدفمند به جامعه است و دانشگاه‌ها و نهادهای علمی در این مسیر نقش کلیدی دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت انسجام در اجرای برنامه‌ها، بر سازماندهی دقیق‌تر، برنامه‌ریزی اثربخش و تقویت هم‌افزایی میان بخش‌ها و کمیته‌های مختلف دانشگاه برای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت تأکید کرد.

