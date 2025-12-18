به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح پنج شنبه در قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه جوانی جمعیت یک موضوع فرابخشی و ملی است، گفت: تحقق اهداف جوانی جمعیت نیازمند مشارکت، همافزایی و همراهی همه دستگاهها، نهادها و سازمانهای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی کشور است.
وی با اشاره به چالش «چاله جمعیتی» ادامه داد: این پدیده یکی از چالشهای جدی و اثرگذار بر آینده سلامت، اقتصاد و توسعه کشور به شمار میرود و عبور از آن بدون آگاهسازی عمومی و تشویق هدفمند به فرزندآوری امکانپذیر نیست.
هاشمی جوانی جمعیت را از اولویتهای راهبردی کشور دانست و افزود: تغییر نگرش خانوادهها در حوزه فرزندآوری مستلزم اطلاعرسانی صحیح، علمی و هدفمند به جامعه است و دانشگاهها و نهادهای علمی در این مسیر نقش کلیدی دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت انسجام در اجرای برنامهها، بر سازماندهی دقیقتر، برنامهریزی اثربخش و تقویت همافزایی میان بخشها و کمیتههای مختلف دانشگاه برای تحقق سیاستهای جوانی جمعیت تأکید کرد.
