سرطان پستان در ایران رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا راسخی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت غربالگری زودهنگام گفت: نرخ رشد سالانه ابتلاء به سرطان پستان در ایران حدود ۴ تا ۶ درصد است و این بیماری به یکی از مهمترین چالشهای سلامت زنان در کشور تبدیل شده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد سالانه از هر ۱۰۰ هزار زن ایرانی، ۳۰ تا ۳۵ نفر به سرطان پستان مبتلا میشوند و این روند همچنان صعودی است. به گفته راسخی، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیماران، معادل ۳ تا ۴ هزار نفر، زیر ۴۰ سال سن دارند و کمتر از ۵ درصد بیماران، یعنی حدود ۸۵۰ نفر، زیر ۳۰ سال هستند؛ موضوعی که نشان میدهد میانگین سن ابتلاء در ایران حدود ۱۰ سال کمتر از کشورهای غربی است.
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان ابوعلیسینا شیراز با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام تصریح کرد: زنان بالای ۴۰ سال باید سالانه ماموگرافی انجام دهند و افرادی که سابقه خانوادگی سرطان پستان یا عوامل خطر دارند، بهتر است غربالگری را از سنین پایینتر آغاز کنند.
وی انجام منظم خودآزمایی سینه و توجه به هرگونه تغییر در بافت یا ظاهر سینهها را ضروری دانست و گفت: در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرطبیعی، مراجعه فوری به پزشک میتواند نقش مهمی در تشخیص بهموقع و کاهش مرگومیر داشته باشد.
راسخی در ادامه از تجهیز بیمارستان ابوعلیسینا شیراز به دستگاه پیشرفته ماموگرافی سهبعدی خبر داد و افزود: این فناوری با تولید تصاویر باکیفیت و جزئیات دقیقتر، قدرت تشخیص سرطان پستان را نسبت به ماموگرافی دوبعدی افزایش میدهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به انجام ماموگرافی با تزریق در این مرکز خاطرنشان کرد: این روش که برای نخستین بار در برخی مراکز کشور انجام میشود، امکان تشخیص دقیقتر تودههای خوشخیم از بدخیم را فراهم کرده است.
نظر شما