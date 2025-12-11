به گزارش خبرنگار مهر، بابک پزشکی در دوازدهمین جشنواره پژوهشی «حکیم شرق» دانشگاه علوم پزشکی فسا با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت مقام مادران، حضور اساتید برجسته و مهمانان علمی این مراسم را نشانه‌ای از جایگاه والای دانشگاه فسا دانست.

وی با قدردانی از حضور چهره‌های شاخص پزشکی و پژوهش کشور، و نیز رؤسا و نمایندگان نهادهای تخصصی حوزه سلامت، اظهار کرد: برای بنده افتخار است که در جمع فرهیختگان و پژوهشگران دانشگاه سخن بگویم؛ دانشگاهی که پنجاه سال سابقه خدمت دارد و امروز یکی از مراکز اثرگذار جنوب شرق فارس در حوزه آموزش، درمان و پژوهش محسوب می‌شود.

پژوهش رکن اصلی ارتقای دانشگاه علوم پزشکی فسا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا پژوهش را یکی از ارکان راهبردی دانشگاه دانست و افزود: مسیر ارتقای دانشگاه بدون رشد پژوهش و توسعه فناوری ممکن نیست. خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های مؤثر اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و به‌ویژه استاد فرجام بوده‌ایم که با دقت و پشتکار، پژوهش را در این دانشگاه به نقطه‌ای درخشان تبدیل کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده پژوهشگران کشور گفت: نخبه‌پروری و شناسایی دانشجویان توانمند باید در مرکز توجه دانشگاه باشد. دانشجویانی که امروز در کلاس‌ها حضور دارند، فردا در جایگاه مدیران و تصمیم‌سازان کشور قرار می‌گیرند و اگر امروز برای ارتقای علمی و تقویت انگیزه آنان سرمایه‌گذاری نکنیم، آینده کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

هشدار درباره کاهش انگیزه پژوهشی

پزشکی بخشی از سخنان خود را به موضوع «بی‌انگیزگی» در میان برخی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان اختصاص داد و تصریح کرد: اینکه در سال‌های اخیر میل به پژوهش در بخشی از جامعه دانشگاهی کاهش یافته، موضوعی است که همه ما آن را می‌شناسیم. ریشه‌های آن نیز آشکار است. اما عبور از این وضعیت نیازمند همت جمعی و همراهی همه بخش‌هاست.

علم؛ تنها راه نجات کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور بدون پژوهش امکان‌پذیر نیست، گفت: تمام درمان‌ها، روش‌ها و خدماتی که امروز ارائه می‌کنیم نتیجه پژوهش‌های گذشته است. اگر این مطالعات ادامه‌دار، منسجم و برنامه‌ریزی‌شده نباشد، نمی‌توانیم مسائل امروز و فردای کشور را حل کنیم. آنچه دشمن را به لرزه درمی‌آورد، قدرت علمی و دانش ایرانیان است.

وی افزود: پژوهش صرفاً محدود به حوزه درمان نیست. بسیاری از دستاوردهای علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌تواند به حوزه‌های کشاورزی، صنعت و دیگر بخش‌های کشور نیز کمک کند. بنابراین شبکه‌سازی و همکاری میان دانشگاه‌ها یک ضرورت است، نه یک انتخاب.

لزوم همگرایی علمی و شبکه‌سازی ملی

پزشکی با اشاره به تجربه‌های موفق تعاملات علمی در دانشگاه فسا گفت: اساتید این دانشگاه باید بتوانند با دانشگاه‌های کشور ارتباط فعال داشته باشند و نتایج پژوهش‌ها را به اشتراک بگذارند. همگرایی علمی، پیش‌نیاز توسعه واقعی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا در پایان ضمن تشکر از تمام پژوهشگران و برگزارکنندگان جشنواره، بر استمرار حمایت دانشگاه از فعالیت‌های علمی و فناوری تأکید کرد و گفت: مسیر توسعه از دل پژوهش می‌گذرد. با همراهی اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، می‌توانیم دانشگاه فسا را در مسیر حرکت به سمت تیپ‌های بالاتر قرار دهیم.