ولدان: وحدت حوزه و دانشگاه موتور محرکه تمدن نوین اسلامی است

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: این وحدت، راهبردیترین آرمان انقلاب اسلامی و زیربنای رشد علمی، فرهنگی و معنوی کشور است.
وی ادامه داد: عقلانیت علمی دانشگاه و معنویت معرفتی حوزه باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا انسان مؤمن، عالم و مسئول ساخته شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: درک صحیح از وحدت حوزه و دانشگاه یعنی باور به اینکه علم بدون ایمان ناقص و ایمان بدون علم ناکارآمد است و عبور از مرزهای دانش تنها زمانی ممکن است که روح تقوا و اندیشه الهی در عمق پژوهشها جاری شود.
حجتالاسلام ولدان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انقلاب تأکید دارند باید در عرصه علم به قلهها نظر داشت و تولید علم کرد. این نگاه زمانی تحقق مییابد که دانشگاهیان از معارف قرآن و اندیشه مطهری بهره ببرند و حوزویان ابزارهای علمی و فناورانه را برای نشر و تبیین دین در اختیار بگیرند.
وی ادامه داد: وحدت حوزه و دانشگاه به معنای تلاقی اجتهاد فکری با تولید علمی است و میتواند موتور محرکه تمدن نوین اسلامی باشد. این بستر باید از طریق نشستهای علمی، تعامل واقعی و همکاریهای محتوایی بین طلاب و دانشجویان تقویت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تصریح کرد: ارتباط با خدا و معنویت درونی استادان و دانشجویان نقش بنیادین دارد؛ وقتی دلها با ایمان زنده باشند، علم نیز نور خواهد شد و جامعه به سمت حقیقت و عدالت حرکت خواهد کرد. سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس با همه ظرفیتهای فرهنگی، فکری و آموزشی خود آماده حمایت از برنامهها و طرحهای مشترک حوزه و دانشگاه است.
