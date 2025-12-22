به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق کشاورزی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز ملی پیشگیری از سوختگی با اشاره به پیشرو بودن بیمارستان سوختگی امیرالمومنین شیراز در سطح کشور، تأکید کرد: این مرکز با وجود پذیرش سختترین و شدیدترین بیماران ارجاعی از سایر استانها، کمترین میزان مرگ و میر را در ایران به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: سال گذشته، چهل درصد از بیمارانی که دچار سوختگی بالای پنجاه درصد زنده ماندند. این آمار در تاریخ تأسیس مراکز درمانی سوختگی در ایران بیسابقه است و نشاندهنده دستاورد بزرگ در این حوزه است.
شیراز قطب ارجاع جنوب و شرق ایران
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این شهر را قطب درمان سوختگی در جنوب و شرق ایران معرفی کرد و افزود: بیمارستان امیرالمومنین مرجع ارجاع بیماران از استانهای دیگر است؛ بهطوری که در یک سال گذشته، تعداد قابل توجهی بیمار از بندرعباس، بوشهر، یاسوج، زاهدان، کرمان و آبادان به این مرکز اعزام شدهاند.
وی با اشاره به آمار کلی بستریها، تعداد کل بیماران بستری در یک سال گذشته را ۳۱۱۴ نفر و تعداد فوتیها را ۱۷۹ نفر اعلام کرد که بیانگر روند رو به بهبود بقای بیماران و کاهش مرگومیر نسبت به سالهای گذشته است.
اهدای پوست و تجهیزات پیشرفته یکی از عوامل موفقیت است
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه موفقیتهای به دست آمده در این حوزه را تجهیز بودن بیمارستانهای شیراز به مجهزترین بخشهای آیسییو (ICU) سوختگی در ایران و همچنین تعامل عالی بین تیم پیوند اعضا و بیمارستان سوختگی دانست.
وی در این خصوص تشریح کرد: بیشترین اهدای پوست در ایران به شیراز اختصاص دارد و این امر نقش کلیدی در درمان سوختگیهای وسیع ایفا میکند. پوست میتواند حتی پس از ایست قلبی نیز برای اهدا استفاده شود، اما هنوز به دلیل مسائل فرهنگی، نیاز به فرهنگسازی بیشتری در زمینه اهدای پوست وجود دارد.
این متخصص جراحی سوختگی، با تأکید بر اینکه اصل در همه بیماریها، بهخصوص سوختگی، بر پیشگیری است، این راهکار را برای کاهش بار مالی و ناتوانکنندگی این بیماری بسیار پرهزینه ضروری دانست.
وی در ادامه، نقش حیاتی اهدای پوست را در درمان سوختگیهای گسترده شرح داد و افزود: پوست اهدایی از بیماران مرگ مغزی، به عنوان گرانترین پانسمان جهان با هزینهای بالغ بر یک میلیارد تومان در طول دوره درمان مورد استفاده قرار میگیرد و کیفیت آن از پانسمانهای جایگزین نیز بالاتر است.
کشاورزی بیان کرد: پوست اهدایی برای چندین روز روی زخم باقی میماند و تبادلات لازم را انجام میدهد و مقاومت میکروبی ایجاد میکند تا زمانی که بتوانیم از ۱۰ درصد پوست خود بیمار برای پیوند دائمی استفاده کنیم. علیرغم کیفیت بالای این روش، هنوز فرهنگسازی برای اهدای پوست، بهویژه با رفع این تصور غلط که ظاهر متوفی را تحت تأثیر قرار میدهد، نیازمند تلاش بیشتری است.
وی به محدودیتهای ناشی از تحریمها در دسترسی به فناوریهای پیشرفته اشاره کرد و از آغاز یک طرح تحقیقاتی مشترک با هدف توسعه کشت سلولی برای درمان سوختگیهای وسیع در شیراز خبر داد.
کشاورزی ابراز امیدواری کرد که این فناوری، که برای نجات بیماران با درصد سوختگی بسیار بالا حیاتی است، بتواند در یکی دو سال آینده به سرانجام رسیده و جهشی بزرگ در درمان سوختگیهای بالای ۶۰ درصد ایجاد کند.
بیشترین سوختگی اطفال از آب جوش است
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز عمدهترین مشکل در پیشبرد درمانهای پیشرفته، بهویژه در حوزه کشت سلولی را انحصاری بودن تکنولوژی و سختی اجرای این روشهای درمانی دانست.
وی از ارائه خدمات مشاوره قبل و بعد از بستری به بیماران و خانوادههای آنها، به ویژه در موارد مربوط به خودسوزی، خبر داد.
وی بر فرهنگسازی برای پیشگیری تأکید کرد و گفت: بیش از پنجاه درصد از موارد سوختگی، بهویژه سوختگی اطفال که بیش از ۹۰ درصد آن ناشی از آب جوش است، کاملاً قابل پیشگیری هستند.
کشاورز هزینههای درمان را نجومی توصیف کرد و افزود: دولت بالای ۹۰ درصد هزینههای درمانی سوختگی را پوشش میدهد و مابقی توسط خیریهها و تخفیفهای بیمارستان جبران میشود؛ در نتیجه، بیمار نهایی کمتر از ۵ درصد از هزینههای سنگین را پرداخت میکند.
وی همچنین افزود که افزایش سطح خدمات منجر به پذیرش بیشتر بیماران از استانهای همجوار شده و بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از بیماران بستری در بیمارستانهای سوختگی شیراز، بیماران ارجاعی از سایر استانها هستند.
نظر شما