امیری: کاهش موالید، تهدیدی فراتر از اقتصاد و معیشت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه سومین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت، با اشاره به شرایط خاص تصویب قانون جوانی جمعیت گفت: این قانون یکی از مفصل‌ترین قوانین نظام تقنینی کشور است که به دلیل حساسیت بالای موضوع و تهدیدهای پیش‌رو، با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی و با کوتاه شدن فرآیند تقنین به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه کاهش موالید و حرکت جمعیت به سمت سالمندی، واقعیتی انکارناپذیر است، افزود: اگر این روند به‌موقع مدیریت نشود، آثار آن نه‌تنها در حوزه اقتصاد و نیروی کار، بلکه در امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور نمایان خواهد شد.

نماینده عالی دولت در فارس با تأکید بر ضرورت حکمرانی علمی تصریح کرد: قانون‌گذاری، مدیریت و اداره کشور باید مبتنی بر اصول و قواعد علمی باشد و هیچ قانونی که محصول اندیشه بشر است، از نقد و اصلاح مصون نیست.

جمعیت جوان؛ موتور پیشران توسعه در عصر تحولات سریع

امیری با اشاره به نقش جمعیت جوان در پیشرفت کشور گفت: خلاقیت، نوآوری، تحرک و انگیزه از ویژگی‌های طبیعی دوران جوانی است و در دنیایی که تحولات فناورانه با شتابی بی‌سابقه پیش می‌رود، این جمعیت جوان است که می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند.

وی با بیان اینکه جوانی جمعیت به‌طور مستقیم با امنیت ملی گره خورده است، افزود: تجربه دفاع مقدس و تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قدرت دفاعی و بازدارندگی هر کشور وابسته به حضور نسل جوان آن جامعه است.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، خانواده را نهادی پایدار و اثرگذار دانست و اظهار کرد: هرچند جامعه در مسیر مدرنیته دچار تغییرات ساختاری شده، اما خانواده همچنان نقش محوری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکل‌دهی انسجام اجتماعی ایفا می‌کند.

امیری با هشدار نسبت به پیامدهای اکتفای خانواده‌ها به یک یا دو فرزند گفت: تضعیف جانشین‌پروری، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بلندمدتی به همراه دارد که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای مؤثر قانون جوانی جمعیت

استاندار فارس بر ضرورت هماهنگی هدفمند دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و افزود: کم‌کاری یا غفلت هر دستگاه، کل منظومه اجرای این قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به آئین شب یلدا گفت: این رسم کهن ایرانی، همواره بستری برای تحکیم خانواده، صله‌رحم و انتقال هویت، تاریخ و ارزش‌ها میان نسل‌ها بوده است.

امیری تصریح کرد: پاسداشت آئین‌های ملی و فرهنگی، بدون تحکم و همراه با رغبت اجتماعی، نقش مهمی در تقویت هویت ملی و دینی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.