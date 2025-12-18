  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

انسداد راه ۷۰ روستای مازندران بر اثر برف؛ راه ۲۶ روستا بازگشایی شد

ساری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به بارش برف در استان گفت: بر اثر این بارش‌ها راه دسترسی ۷۰ روستای استان مسدود شده بود که تاکنون راه ۲۶ روستا بازگشایی شده است.

حسینعلی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در استان، اظهار کرد: بر اثر این بارش‌ها، راه دسترسی حدود ۷۰ روستای مازندران مسدود شده بود که تاکنون با تلاش نیروهای راهداری، راه ۲۶ روستا بازگشایی شده و عملیات بازگشایی راه ۴۴ روستای دیگر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بیشترین میزان انسداد راه‌های روستایی مربوط به مناطق غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های تنکابن، رامسر و چالوس بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی گفت: در چند نقطه از محورهای ارتباطی استان شاهد ریزش و رانش زمین بوده‌ایم که از جمله آن می‌توان به محور عباس‌آباد کلاردشت اشاره کرد.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی، راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار دارند و تلاش می‌شود هرچه سریع‌تر مسیرهای مسدود شده بازگشایی و ایمنی تردد در محورهای آسیب‌دیده تأمین شود.

وی در پایان از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کرده و هشدارهای دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

