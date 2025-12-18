انسداد راه ۷۰ روستای مازندران بر اثر برف؛ راه ۲۶ روستا بازگشایی شد

حسینعلی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در استان، اظهار کرد: بر اثر این بارش‌ها، راه دسترسی حدود ۷۰ روستای مازندران مسدود شده بود که تاکنون با تلاش نیروهای راهداری، راه ۲۶ روستا بازگشایی شده و عملیات بازگشایی راه ۴۴ روستای دیگر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بیشترین میزان انسداد راه‌های روستایی مربوط به مناطق غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های تنکابن، رامسر و چالوس بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی گفت: در چند نقطه از محورهای ارتباطی استان شاهد ریزش و رانش زمین بوده‌ایم که از جمله آن می‌توان به محور عباس‌آباد کلاردشت اشاره کرد.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی، راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار دارند و تلاش می‌شود هرچه سریع‌تر مسیرهای مسدود شده بازگشایی و ایمنی تردد در محورهای آسیب‌دیده تأمین شود.

وی در پایان از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کرده و هشدارهای دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.