بازگشایی راه های روستایی کهگیلویه و بویراحمد/ ماشین آلات اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف راه دهها روستای کهگیلویه و بویراحمد را مسدود کرد.
اغلب مسیرهای مسدود شده در مناطق سردسیری قرار دارند.
عملیات گسترده راهداری برای بازگشایی راههای روستایی آغاز شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد از بازگشایی راههای روستایی تا پایان وقت چهارشنبه خبر داد.
عابد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: علاوه بر پایداری تردد در محورهای اصلی به عنوان اولویت، بازگشایی مسیرهای روستایی با تجهیزات راهداری از روز گذشته آغاز شده است.
محمدی تصریح کرد: با اعزام تجهیزات سنگین به روستاها، بازگشایی ظرف ۲۴ ساعت محقق خواهد شد.
نظر شما