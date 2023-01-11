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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۰۵

پنجره مهر؛

بازگشایی راه های روستایی کهگیلویه و بویراحمد/ ماشین آلات اعزام شد

بازگشایی راه های روستایی کهگیلویه و بویراحمد/ ماشین آلات اعزام شد

یاسوج_ راه چندین روستای کهگیلویه و بویراحمد که بر اثر بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف راه دهها روستای کهگیلویه و بویراحمد را مسدود کرد.

اغلب مسیرهای مسدود شده در مناطق سردسیری قرار دارند.

عملیات گسترده راهداری برای بازگشایی راه‌های روستایی آغاز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از بازگشایی راه‌های روستایی تا پایان وقت چهارشنبه خبر داد.

عابد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: علاوه بر پایداری تردد در محورهای اصلی به عنوان اولویت، بازگشایی مسیرهای روستایی با تجهیزات راهداری از روز گذشته آغاز شده است.

محمدی تصریح کرد: با اعزام تجهیزات سنگین به روستاها، بازگشایی ظرف ۲۴ ساعت محقق خواهد شد.

کد مطلب 5679852

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