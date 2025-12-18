۶۰۰ هزارلیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی بوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله خسروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اظهار کرد: مرزبانی استان بوشهر با رویکرد پیشگیرانه و هوشمندسازی مرزها، اقدامات شاخصی را برای مقابله با قاچاق سوخت اجرایی کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: مرزبانی استان بوشهر با رویکرد پیشگیرانه و هوشمندسازی مرزهای دریایی، اقدامات شاخصی را برای جلوگیری و مقابله با پدیده قاچاق سوخت به اجرا گذاشته است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در این راستا، قرارگاه‌های مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل و طرح مقابله با قاچاق سوخت در ۹ مرحله به اجرا درآمده است. همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی برای کارکنان مرزبانی در دستور کار قرار گرفته تا با شیوه‌ها و شگردهای جدید قاچاقچیان آشنایی کامل داشته باشند.

سردار خسروی افزود: نصب و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی، ردیاب‌های شناوری، دوربین‌های پایشی، پنل‌های دریابانی و استفاده از ظرفیت سامانه‌های GIS و پایش راداری، از جمله اقدامات مهمی است که نقش مؤثری در شناسایی و مقابله با قاچاقچیان سوخت داشته است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با تشریح آمار کشفیات گفت: در ۸ ماهه سال گذشته حدود ۵۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سواحل استان بوشهر توسط مرزبانی استان کشف شد که این رقم در مدت مشابه امسال به بیش از ۶۰۰ هزار لیتر رسید و نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۳ درصدی کشفیات است.

سردار خسروی ادامه داد: در این مدت ۲۴ دستگاه وسیله نقلیه و شناور توقیف و ۲۴ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت تشکیل شده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۳۴ پرونده و ۳۴ دستگاه توقیفی ثبت شده بود.

وی با اشاره به افزایش ارزش کشفیات سوخت قاچاق تصریح کرد: ارزش کشفیات قاچاق سوخت در ۸ ماهه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد تومان بود که این رقم در ۸ ماهه امسال به حدود ۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر یکی از چالش‌های مهم این حوزه را افزایش مدت سیر برخی شناورها عنوان کرد و گفت: افزایش مدت تردد شناورها قدرت مانور بیشتری به قاچاقچیان داده و در همین راستا طی هفته‌های اخیر چندین لنج متخلف توقیف شده که علاوه بر ادوات تخلیه سوخت، اقلام قاچاق از جمله کالاهای ممنوعه نیز از آنها کشف شده است.

سردار خسروی با اشاره به تعامل مرزبانی با سایر دستگاه‌ها از جمله شیلات خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات مشترک، مقرر شده مدت سیر شناورها تا پایان سال به روال عادی سابق بازگردد تا زمینه سوءاستفاده کاهش یابد.

وی در پایان تأکید کرد: مرزبانی استان بوشهر با تشکیل قرارگاه‌های تخصصی و اجرای مرحله‌ای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، با عزمی جدی و قاطع این مسیر را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد منافع ملی مورد تعرض قاچاقچیان قرار گیرد.