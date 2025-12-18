نجف زاده: قاچاقچی سوخت در ماکو ۲.۲ میلیارد ریال جریمه نقدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده قاچاق هزار و ۲۵۰ لیتر سوخت از نوع نفت گاز به ارزش ۹۲۵ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده گفت: مأموران گروهان مرزی بازرگان شهرستان ماکو سوخت قاچاق را در بازرسی از خودروهای خروجی از کشور از یک دستگاه تریلی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

محکومیت ۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کفش در مهاباد

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده قاچاق ۳۵۰ جفت کفش کتانی استوک خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کفش‌های کشف شده به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی دارلک شهرستان مهاباد محموله قاچاق را حین کنترل خودروهای عبوری در بازرسی از یک دستگاه پیکان وانت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.