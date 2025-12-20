به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال شهروندان تهرانی برای خرید از میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهر تهران و با توجه به فرارسیدن شب یلدا، سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ساعات کاری بازارهای میوه و ترهبار را افزایش داد.
بر اساس این اطلاعیه ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار از امروز شنبه ۲۹ تا ۳۰ آذرماه صبحها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۴.۳۰ بعدازظهر تا ۲۰ شب خواهد بود.
شهروندان میتوانند برای خرید روزانه به ویژه خرید شب یلدا در این ساعات به میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران مراجعه کنند.
همچنین شهروندان میتوانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد اقدام به سفارش محصولات مورد نیاز خود کنند تا در سریعترین زمان و با کیفیت بالا به دستشان برسد.
