به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، شهروندان می‌توانند آجیل مخلوط ویژه شب یلدا را از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار تهیه کنند. نرخ آجیل مخلوط به شرح زیر است:

آجیل شیرین با باسلوق

پسته احمد آقایی خام ۱۰ درصد

مغز بادام ۱۵ درصد

نخودچی دو آتیشه بی‌نمک ۲۰ درصد

کشمش سبز ۱۵ درصد

برگه قیصی ۱۵ درصد

انجیر خشک ۱۰ درصد

باسلوق ۱۵ درصد

قیمت هر کیلوگرم آجیل شیرین با باسلوق ۶۶۶ هزار تومان اعلام شده است.

آجیل شیرین بدون باسلوق

پسته احمد آقایی خام ۱۰ درصد

مغز بادام ۱۵ درصد

نخودچی دو آتیشه بی‌نمک ۲۰ درصد

کشمش سبز ۲۰ درصد

برگه قیصی ۱۵ درصد

فندق با پوست خام ۱۰ درصد

انجیر خشک ۱۰ درصد

قیمت هر کیلوگرم آجیل شیرین بدون باسلوق ۷۵۲ هزار تومان است.