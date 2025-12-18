تصادف چند وسیله نقلیه در شمال هند با ۱۵ کشته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، در میان مه غلیظ، هفت اتوبوس و سه خودرو در این تصادف زنجیره‌ای دخیل بودند. این تصادف بلافاصله باعث آتش گرفتن خودروها شد و تلفات زیادی به جا گذاشت.

تاکنون تنها سه جسد شناسایی شده‌اند، اگرچه تلاش‌ها برای تماس با خانواده‌های همه متوفیان و مجروحان در جریان است.

یک پلیس محلی گفت: اجساد کشته‌شدگان به حدی سوخته که قابل شناسایی نیستند. وی افزود که همه اجساد به سردخانه منتقل شده‌اند و حال تعدادی از مجروحان وخیم است.

به گفته وی، اتوبوس‌ها و سایر وسایل نقلیه که آتش گرفته‌اند، از دهلی به مقاصد مختلف، از جمله مناطقی در بخش‌های شرقی اوتار پرادش و مادیا پرادش، در حال حرکت بودند.