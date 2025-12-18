  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

تصادف چند وسیله نقلیه در شمال هند با ۱۵ کشته

تصادف چند وسیله نقلیه در شمال هند با ۱۵ کشته

تعداد کشته‌شدگان تصادف چند وسیله نقلیه در هند به ۱۵ نفر افزایش یافته و حدود ۴۸ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، در میان مه غلیظ، هفت اتوبوس و سه خودرو در این تصادف زنجیره‌ای دخیل بودند. این تصادف بلافاصله باعث آتش گرفتن خودروها شد و تلفات زیادی به جا گذاشت.

تاکنون تنها سه جسد شناسایی شده‌اند، اگرچه تلاش‌ها برای تماس با خانواده‌های همه متوفیان و مجروحان در جریان است.

یک پلیس محلی گفت: اجساد کشته‌شدگان به حدی سوخته که قابل شناسایی نیستند. وی افزود که همه اجساد به سردخانه منتقل شده‌اند و حال تعدادی از مجروحان وخیم است.

به گفته وی، اتوبوس‌ها و سایر وسایل نقلیه که آتش گرفته‌اند، از دهلی به مقاصد مختلف، از جمله مناطقی در بخش‌های شرقی اوتار پرادش و مادیا پرادش، در حال حرکت بودند.

کد خبر 6693874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها