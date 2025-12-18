دو پلیس در تصادف قطار در پنجاب پاکستان کشته و سه نفر زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این منابع گفتند که این حادثه در یک گذرگاه راه‌آهن باز در منطقه سارگودها رخ داد.

این منابع گفتند که ون هنگام عبور از ریل با قطار اکسپرس برخورد کرد و افزودند که ضربه برخورد شدید بوده و خودروی پلیس به شدت آسیب دیده است.

این منابع افزودند که تیم‌های امداد پس از دریافت اطلاعات به محل حادثه شتافتند و مجروحان را برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی منتقل کردند.

تحقیقات برای تعیین اینکه آیا سهل‌انگاری یا عدم رعایت رویه‌های ایمنی در این حادثه نقش داشته است یا خیر، در حال انجام است.