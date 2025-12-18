  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

دو پلیس در تصادف قطار در پنجاب پاکستان کشته و سه نفر زخمی شدند

دو پلیس در تصادف قطار در پنجاب پاکستان کشته و سه نفر زخمی شدند

در اثر برخورد یک ون پلیس با یک قطار مسافربری در استان پنجاب شرقی پاکستان، دو نفر از پرسنل پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این منابع گفتند که این حادثه در یک گذرگاه راه‌آهن باز در منطقه سارگودها رخ داد.

این منابع گفتند که ون هنگام عبور از ریل با قطار اکسپرس برخورد کرد و افزودند که ضربه برخورد شدید بوده و خودروی پلیس به شدت آسیب دیده است.

این منابع افزودند که تیم‌های امداد پس از دریافت اطلاعات به محل حادثه شتافتند و مجروحان را برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی منتقل کردند.

تحقیقات برای تعیین اینکه آیا سهل‌انگاری یا عدم رعایت رویه‌های ایمنی در این حادثه نقش داشته است یا خیر، در حال انجام است.

کد خبر 6693890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها