به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی «تجربه زیسته زنان ورزشکار دارای معلولیت» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دفتر یونسکو در تهران و سازمانهای افراد دارای معلولیت برگزار شد؛ نشستی که به شنیدن روایتهای واقعی زنان و دختران دارای معلولیت و خانوادههای آنان اختصاص داشت.
در این برنامه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیأت دولت با قدردانی از اجرای حرفهای نشست و حضور فعال افراد دارای معلولیت، تأکید کرد: بسیاری از شرایطی که انسانها با آن متولد میشوند، خارج از اراده آنهاست.
وی گفت: ما انتخاب نمیکنیم کجا به دنیا بیاییم، با چه شرایطی متولد شویم یا چه ویژگیهایی داشته باشیم، اما آنچه در اختیار ماست، مسیری است که برای زندگی خود انتخاب میکنیم.
مهاجرانی با اشاره به اینکه زنان دارای معلولیت با محدودیتهای دوچندان مواجهاند، افزود: زن بودن و داشتن معلولیت، ترکیبی از چالشها را ایجاد میکند که فشارهای اجتماعی، فرهنگی و ساختاری آن بسیار سنگینتر از دیگر گروههاست. او تأکید کرد زنان در بسیاری از عرصهها، بهویژه در حوزه مدیریت، معنای واقعی اقلیت بودن را تجربه میکنند و این وضعیت برای زنان دارای معلولیت تشدید میشود.
سخنگوی هیأت دولت با تأکید بر اهمیت شنیدن «تجربههای زیسته»، گفت: روایتهایی که امروز شنیده میشود، نشان میدهد بسیاری از این زنان پس از عبور از مرحله انکار و پذیرش واقعیتهای زندگی، توانستهاند ظرفیتهای درونی خود را کشف کنند و از یک اقلیت ناتوان به اقلیتی توانمند تبدیل شوند.
نگاه ترحمآمیز راهگشا نیست
وی افزود: این زنان بارها با نگاههای قضاوتآمیز روبهرو شدهاند، زمین خوردهاند و دوباره برخاستهاند. شنیدن این تجربهها به ما یادآوری میکند که نگاه ترحمآمیز راهگشا نیست؛ بلکه باید توانمندیها را به رسمیت بشناسیم و مسیر شکوفایی ظرفیتها را هموار کنیم.
مهاجرانی با اشاره به موفقیتهای دختران ایرانی در عرصههای ورزشی، علمی و فرهنگی، تأکید کرد: ایران سرزمینی است که دختران توانمند بسیاری دارد که توانستهاند در حوزههای مختلف نقشآفرینیهای درخشانی داشته باشند. وی همچنین بر لزوم همکاری و تبادل تجربه با نهادهای بینالمللی برای ارتقای نگاه فراگیر در جامعه تأکید کرد.
این گردهمایی با برگزاری پنلهای تخصصی، روایت تجربههای ورزشکاران و خانوادهها و تأکید بر مسئولیت اجتماعی نهادها، نقش رسانهها و تعهد ایران و یونسکو به پیشبرد راهبرد شمول معلولیت به کار خود پایان داد.
