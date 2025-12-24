به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه دولت موضوع هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر و در واقع توافقی که در سازمان همکاری‌های اسلامی شکل گرفت، مبنی بر این‌که سال ۱۴۴۷ هجری قمری را به عنوان سال ۱۵۲۰ نام‌گذاری کنند، مطرح شد و برنامه‌هایی که در حال انجام است و کارگروه‌هایی که تشکیل شده و تقسیم کار ملی که صورت گرفته است، مورد اشاره قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبیعتاً همه ما به عنوان افرادی که در مورد مهر و مهربانی پیامبر بسیار شنیده‌ایم و آموخته‌ایم، نیاز داریم که در این زمینه برنامه‌ها را بدانیم که چه چیزهایی است. جایزه صلحی هم طراحی شده است که ان‌شاءالله گزارش‌های آن در آینده داده خواهد شد. دبیرخانه هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.

مهاجرانی بیان کرد: در جلسه هیئت وزیران گزارشی را معاون محترم وزیر کشور دادند در مورد دستاوردهایی که در دولت در حوزه‌های مدیریت شهری و روستایی بوده است.

مهاجرانی اظهار کرد: تحویل ۱۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری، تحویل ۲۶۴ دستگاه خودروی عمرانی، تحویل ۳۸۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و هزار نیسان کمپرسی که در آبان‌ماه انجام شده است، مطرح شد و ان‌شاءالله در ادامه هم این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین ۱۹۱۵ پروژه که در طول سال افتتاح شده است و همین‌طور انرژی خورشیدی که قریب به ۱۱ مگاوات تا دهه فجر ان‌شاءالله افزایش پیدا می‌کند، مورد اشاره قرار گرفت.

سخنگوی دولت گفت: یک نکته بسیار مهم، موضوع راه‌اندازی فرایندهای تولید RDF یا همان سوخت‌هایی است که در راستای کاهش آلودگی محیط زیست برای کارخانه‌های سیمان در دستور کار است.

. وی افزود: در این خصوص ۱۸ واحد راه‌اندازی شده است و امیدوار هستیم که ان‌شاءالله کمک کند به کاهش سوخت‌های متنوعی که وجود دارد و کاهش آلودگی، که یکی از موضوعات جدی است و بارها همه ما از آن آزرده شده‌ایم و طبیعتاً دولت وظیفه دارد که کارهایی را انجام بدهد.

مهاجرانی اظهار کرد: موضوع RDF جزو موضوعات بسیار مهم است. وی ادامه داد: مصوباتی که در دولت در روز یکشنبه مصوب شده است را خدمت‌تان عرض می‌کنم؛ اصلاح تصویب‌نامه موضوع تفویض اختیارات اجرایی به استانداران و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با یک‌سری اصلاحات مصوب شد.

سخنگوی دولت عنوان کرد: اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو و رفع ایرادهایی که شورای محترم نگهبان گرفته بودند، مصوب شد. وی بیان کرد: رفع ایراد شورای نگهبان در ارتباط با مصوبه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز مصوب شد.

مهاجرانی اظهار کرد: اصلاح اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور که ایرادهایی را شورای نگهبان گرفته بود، مطرح و مصوب شد و مستثنا شدن تعداد ۱۰ دستگاه خودرو که در واقع تک‌سوز هستند و آن هم در کمیسیون مطرح شده بود، مصوب شد.

وی ادامه داد: امروز هم یک‌سری از موضوعات به جهت این‌که وزیر نیرو در سفر استانی بودند، مطرح نشد، به این جهت که چند تا از موضوعات مربوط به ایشان بود و دو موضوع هم موضوعاتی بود که یکی تغییر لایحه اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی بود که در کمیسیون حقوقی مطرح شده بود و موضوع دیگر هم تغییر لایحه اصلاح و تکمیل برخی قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده بود که این‌ها هم امروز در دولت مطرح شد.

مهاجرانی اظهار کرد: معاونت محترم راهبردی گزارشی از عملکرد حوزه خود دادند و این‌که در طول این مدت چه کارهایی انجام داده‌اند و چقدر با نخبگان توانسته‌اند ارتباط برقرار کنند، در راستای نظام مسائل کشور و برگزاری جلسات تخصصی که در این حوزه است، مطرح شد. به همین دلیل جلسه دولت امروز مقداری طولانی‌تر از حد معمول شد. بحث بودجه هم که در ابتدا عرض کردم مطرح شد و ان‌شاءالله یک نشست خبری با حضور رئیس سازمان محترم برنامه و بودجه راجع به برنامه بودجه کشور خواهیم داشت و جداگانه راجع به بودجه مفصل صحبت می‌کنیم و نشست ویژه می‌گذاریم.