محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابلتوجه طرح مقاومسازی منازل روستایی در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: هماکنون ۷۹ درصد از واحدهای مسکونی روستایی گناوه مقاومسازی شدهاند که این میزان، ۹ درصد بالاتر از میانگین استانی است.
سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به روند مطلوب اجرای این طرح اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و تداوم اجرای پروژهها، پیشبینی میشود میزان مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی تا پایان سال جاری به ۸۳ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه افق پایان طرح مقاومسازی شهرستان سال ۱۴۱۰ پیشبینی شده است، افزود: برای تحقق این هدف، لازم است سالانه حداقل ۲۵۰ واحد مسکونی مقاوم احداث شود، همچنین با توجه به شرایط تورمی موجود، تخصیص اعتبارات بیشتر برای هر واحد ضروری است.
سرپرست بنیاد مسکن شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: طرح مقاومسازی منازل روستایی نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد و میتواند موجب دلگرمی ساکنان روستاها، کاهش مهاجرت به شهرها و حتی شکلگیری مهاجرت معکوس شود.
نظر شما