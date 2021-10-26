کشف اجساد ۳ پناهجو در سواحل یونان/آتن ترکیه را مقصر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرزبانی یونان از کشف اجساد یک زن و سه دختر در سواحل جزیره «چیوس» این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، مقامات یونان اعلام کرده‌اند که این اجساد متعلق به پناهجویان غیرقانونی است که با قایق از ترکیه راهی یونان شده بودند.

همچنین گفته می‌شود طی انجام عملیات امداد و نجات، ۲۲ نفر دیگر از این پناهجویان از مرگ نجات یافتند. اما اثری از قایق حامل پناهجویان نیست.

گارد ساحلی یونان نیز با اشاره به اینکه هیچ یک از پناهجویان جلیقه نجات نپوشیده بودند، اعلام کرد: تعداد زیادی از مسافرین داخل قایق بودند. تعداد مسافرین غیرمجاز و همچنین شرایط جوی نهایتاً منجر به جدا شدن کف قایق و غرق شدن آن شد.

وزارت مهاجرت یونان نیز با انتشار پیامی توئیتری، سن دختران غرق شده را ۳ و ۱۴ سال اعلام کرد.

در همین حال، وزیر مهاجرت یونان نیز دولت ترکیه را متهم به نقض توافق سال ۲۰۱۶ با اتحادیه اروپا برای نگهداری مناسب از پناهجویان و جلوگیری از تردد غیرقانونی آنها به سمت مرزهای اروپا کرد.