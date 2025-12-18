به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد خانیپور پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات روستای امامزاده ابراهیم اظهار کرد: در زمان تعیین حد بستر و حریم رودخانه امامزاده ابراهیم (ع)، همکاران با دقت و تمرکز بالا تلاش کردند کمترین میزان حریم و بستر ممکن در نظر گرفته شود تا مشکلات کمتری برای ساکنان ایجاد شود.
وی افزود: پس از بازدید استاندار گیلان و مشاهده مشکلات موجود، حدود ۱۸ پرونده با بررسیهای مجدد و منطقی در دستور کار قرار گرفت و در کمیسیون ماده ۳ رسیدگی به اعتراضات، دو متر از حریم و حدود دو متر از بستر رودخانه کاهش داده شد.
معاون بهرهبرداری آب منطقهای گیلان تصریح کرد: در حال حاضر حریم رودخانه امامزاده ابراهیم به ۶ متر کاهش یافته که این عدد در مقایسه با شهر رشت که حریم ۱۰ متری دارد، حداقل ممکن محسوب میشود و کاهش بیشتر از این، از نظر فنی و قانونی امکانپذیر نیست.
خانیپور با اشاره به باقیماندن چند پرونده گفت: با تحویل نقشههای جدید، بخش عمدهای از مشکلات حل خواهد شد، اما در برخی نقاط، واحدهای مسکونی عملاً در بستر رودخانه قرار گرفتهاند که جابهجایی آنها امکانپذیر نیست و نیازمند تصمیمات ویژه است.
وی با تأکید بر حساسیت ایمنی منطقه خاطرنشان کرد: با توجه به عمق رودخانه و وجود واحدهای مسکونی در مجاورت آن، هرگونه تصمیمگیری باید با نگاه ایمنی انجام شود، چرا که در صورت وقوع حادثه، همه دستگاهها پاسخگو خواهند بود.
معاون بهرهبرداری آب منطقهای گیلان از طراحی دیواره حفاظتی ۱۰۰ متری در این محدوده خبر داد و گفت: اجرای این دیواره به دلیل سختی محل با چالشهایی مواجه است و در حال رایزنی با پیمانکاران برای اجرای این پروژه هستیم.
نظر شما