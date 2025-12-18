  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۰:۴۹

آتش‌سوزی در جنوب پارک ملی دریاچه ارومیه مهار شد

ارومیه- رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از مهار آتش‌سوزی در بخش جنوبی این پارک ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شیرپنجه در این زمینه گفت: این آتش‌سوزی که در سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه و در محدوده مشرف به روستای اردوشاهی رخ داده بود، با اقدام سریع یگان واکنش سریع پارک ملی به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش وقوع حریق، نیروهای یگان واکنش سریع در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و با انجام عملیات مهار، از گسترش آتش به سایر بخش‌های پارک ملی جلوگیری کردند.

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه تصریح کرد: علت بروز آتش‌سوزی در دست بررسی است و برآورد میزان خسارات احتمالی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

